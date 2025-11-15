Haití vs Nicaragua: previa, horario y cómo llegan para la fecha 6 del grupo C

El juego entre Haití y Nicaragua se disputará el próximo martes 18 de noviembre por la fecha 6 del grupo C , a partir de las 19:00 horas en el Ergilio Hato Stadium.

Así llegan Haití y Nicaragua

Ambos equipos sumaron de a tres en la jornada anterior al vencer a sus últimos rivales, por lo que se espera un partido parejo en el que ninguno de los dos buscará regalar nada.

Últimos resultados de Haití en partidos

Haití ganó por 1-0 el juego pasado ante Costa Rica. En los últimos 4 partidos disputados se llevó 1 victoria, perdió 1 encuentro y empató 2. En ellos, le han encajado 6 goles y ha convertido 7.

Últimos resultados de Nicaragua en partidos

En la jornada anterior, Nicaragua derrotó 2-0 a Honduras. Como resultado de los últimos partidos de la actual temporada, cuenta con 1 empate y 3 derrotas. En esos duelos, pudo celebrar 4 goles y le marcaron 10 en su arco.

Con una gran diferencia, el conjunto local fue superior ante la visita con un registro de 2 victorias durante los últimos partidos entre sí el torneo. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 9 de octubre, en Ronda Final del torneo CONCACAF – Eliminatorias Concacaf 2026, y Haití lo ganó por 0 a 3.

Horario Haití y Nicaragua, según país