Haití vs Nicaragua: previa, horario y cómo llegan para la fecha 6 del grupo C

Así llegan Haití y Nicaragua
Ambos equipos sumaron de a tres en la jornada anterior al vencer a sus últimos rivales, por lo que se espera un partido parejo en el que ninguno de los dos buscará regalar nada.
Últimos resultados de Haití en partidos
Haití ganó por 1-0 el juego pasado ante Costa Rica. En los últimos 4 partidos disputados se llevó 1 victoria, perdió 1 encuentro y empató 2. En ellos, le han encajado 6 goles y ha convertido 7.
Últimos resultados de Nicaragua en partidos
En la jornada anterior, Nicaragua derrotó 2-0 a Honduras. Como resultado de los últimos partidos de la actual temporada, cuenta con 1 empate y 3 derrotas. En esos duelos, pudo celebrar 4 goles y le marcaron 10 en su arco.
Con una gran diferencia, el conjunto local fue superior ante la visita con un registro de 2 victorias durante los últimos partidos entre sí el torneo. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 9 de octubre, en Ronda Final del torneo CONCACAF – Eliminatorias Concacaf 2026, y Haití lo ganó por 0 a 3.
Horario Haití y Nicaragua, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 22:00 horas
- Colombia y Perú: 20:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 19:00 horas
- Venezuela: 21:00 horas