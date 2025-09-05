Haití y Honduras no se hicieron daño y empataron sin goles

Haití y Honduras no se hicieron daño en el partido de la fecha 1 del grupo C .

El desempeño Alexandre Pierre lo posicionó como el jugador más destacado del encuentro. El guardameta de Haití mostró su calidad.

Edrick Menjívar fue otro de los jugadores destacados. El guardameta de Honduras mostró su calidad.

El estratega de Haití, Sébastien Migné, paró al once inicial con una formación 4-3-3 con Alexandre Pierre en el arco; Carlens Arcus, Jean-Kevin Duverne, Ricardo Adé y Markhus Lacroix en la línea defensiva; Jean-Ricner Bellegarde, Leverton Pierre y Danley Jean Jacques en el medio; y Don Louicius, Frantzdy Pierrot y Fabrice Picault en el ataque.

Por su parte, los elegidos por Reinaldo Rueda salieron al campo de juego con un esquema 3-4-3 con Edrick Menjívar bajo los tres palos; Andy Nájar, Getsel Montes y José Martínez en defensa; Edwin Rodríguez, Jorge Álvarez, Deybi Flores y Joseph Rosales en la mitad de cancha; y Jorge Benguché, Romell Quioto y Luis Palma en la delantera.

Pierre Lauziere fue designado como el árbitro principal del encuentro en el Ergilio Hato Stadium.

En la siguiente jornada Haití se enfrentará de visitante ante Costa Rica y Honduras disputará el juego de local frente a Nicaragua.

Cambios en Haití

65′ 2T – Salió Don Louicius por Ruben Providence

81′ 2T – Salieron Fabrice Picault por Yassin Fortune y Jean-Ricner Bellegarde por Carl Sainte

Cambios en Honduras