Harry Kane iguala a Gary Lineker y se suma a Messi, Mbappé y Haaland en la pelea por el Botín de Oro del Mundial 2026

Harry Kane respondió este 17 de junio con un doblete en el debut de Inglaterra ante Croacia y se posicionó como uno de los principales contendientes al Botín de Oro del Mundial 2026, junto con Lionel Messi, Kylian Mbappé y Erling Haaland.

Antes del partido, durante la conferencia de prensa previa al duelo de la primera jornada del Grupo L, Kane había anticipado su gran momento de forma. “Estoy saliendo de la mejor temporada que he tenido. He marcado muchos más goles que en cualquier otra temporada anterior y física y mentalmente estoy muy bien”, declaró el capitán inglés.

Kane abrió el marcador al minuto 12 desde el punto penal, tras la repetición del lanzamiento, y amplió la ventaja al minuto 42 con un potente cabezazo. Con este doblete, alcanzó los 10 goles en Copas del Mundo e igualó a Gary Lineker como máximo goleador histórico de Inglaterra en la competencia. Necesitó únicamente 12 partidos en fases finales mundialistas para llegar a esa marca: seis en el 2018, dos en el 2022 y dos en el debut del 2026.

En esa misma conferencia previa, Kane destacó el equilibrio del equipo. “El equipo tiene un fantástico equilibrio. Hay mezcla de experiencia, con futbolistas que han jugado muchas finales, y grandes jóvenes en auge”, señaló.

Respecto de la semifinal perdida ante Croacia en Rusia 2018, descartó cualquier espíritu de revancha. “Ha pasado mucho tiempo desde aquel encuentro y hemos acumulado mucha experiencia. Estamos en un buen momento”.

10 - Harry Kane has scored 10 FIFA World Cup goals, the joint-most of any England player, along with Gary Lineker.



Summit. pic.twitter.com/hayeFWcSNh — OptaJoe (@OptaJoe) June 17, 2026

Kane, quien suma 80 goles internacionales con Inglaterra, llega al torneo después de registrar 61 goles en 51 partidos con el Bayern Múnich durante la temporada 2025/26, en la que conquistó la Bota de Oro Europea.

Mientras Messi lidera la tabla de goleadores con un triplete (tres goles), Mbappé y Haaland acumulan dos anotaciones cada uno tras sus dobletes en la jornada inaugural. Kane se suma de inmediato a la pelea por el máximo goleador del torneo gracias a su destacada actuación en la victoria de Inglaterra por 4-2 ante Croacia.

#OJOALDATO - El penalti de hoy fue el SEXTO lanzado por Harry Kane en la Copa del Mundo (sin contar tandas). Iguala a Lionel Messi como los DOS jugadores que más penaltis han lanzado en TODA la historia del torneo:



Leo Messi: 6 (4 GOL - 2 PARA)

Harry Kane: 6 (5 GOL - 1 FUERA)… — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) June 17, 2026