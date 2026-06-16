Cinco de los 120 goles de Messi con Argentina tienen a Guatemala como protagonista

Lionel Messi volvió a hacer historia este 16 de junio al marcar con Argentina en su debut en el Mundial 2026 frente a Argelia. El capitán albiceleste alcanzó los 120 goles con la selección absoluta y amplió una colección de récords que lo mantienen entre las máximas leyendas del fútbol mundial.

Entre esas 120 anotaciones hay un dato que conecta directamente con Guatemala: cinco de esos goles fueron marcados contra la selección nacional.

La primera vez ocurrió el 14 de junio de 2013, cuando Argentina derrotó 4-0 a Guatemala en un partido amistoso disputado en el Estadio Doroteo Guamuch Flores. Messi anotó un triplete aquella noche y fue la gran figura del encuentro.

Casi una década después, el 14 de junio de 2024, volvió a encontrarse con la Bicolor en un amistoso jugado en Estados Unidos. Argentina ganó 4-1 y Messi marcó dos goles más para completar cinco anotaciones frente a Guatemala, una de las selecciones a las que más veces les ha convertido en su carrera internacional.

Los dos tantos anotados ante Argelia en el Mundial 2026 representa su gol número 16 en Copas del Mundo y los primeros en la presente edición del torneo.

Además, Messi continúa ampliando sus registros históricos. Es el jugador con más partidos disputados en la historia de los Mundiales y el máximo goleador argentino en fases finales mundialistas.

A casi 39 años, el capitán argentino sigue escribiendo capítulos inéditos en una trayectoria que comenzó precisamente un 16 de junio, hace 20 años, cuando debutó en Alemania 2006 ante Serbia y Montenegro.

Gravísimo error en la salida de Guatemala y Lionel Messi iguala las cosas. Ahora todo está 1 a 1 ⭐️ pic.twitter.com/3WB1wzWnwh — Pablo Giralt (@giraltpablo) June 15, 2024

Mientras Argentina disputa su estreno en el Grupo J del Mundial 2026, Messi vuelve a demostrar que su vínculo con la historia del torneo permanece intacto. Y entre los numerosos rivales que han sufrido su talento aparece también Guatemala, protagonista de cinco de los 120 goles que el rosarino ha celebrado con la camiseta albiceleste.