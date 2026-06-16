Fútbol Nacional
Cinco de los 120 goles de Messi con Argentina tienen a Guatemala como protagonista
Lionel Messi ha enfrentado a la Selección de Guatemala en dos ocasiones. De las 120 anotaciones hay un dato que conecta directamente con la Bicolor.
Landover (United States), 14/06/2024.- Argentina's Lionel Messi (R) scores a goal against Guatemala's goalkeeper Nicholas Hagen (L) during the friendly soccer match between Argentina and Guatemala in Landover, Maryland, USA, 14 June 2024. (Futbol, Amistoso) EFE/EPA/SHAWN THEW
Lionel Messi volvió a hacer historia este 16 de junio al marcar con Argentina en su debut en el Mundial 2026 frente a Argelia. El capitán albiceleste alcanzó los 120 goles con la selección absoluta y amplió una colección de récords que lo mantienen entre las máximas leyendas del fútbol mundial.
Entre esas 120 anotaciones hay un dato que conecta directamente con Guatemala: cinco de esos goles fueron marcados contra la selección nacional.
La primera vez ocurrió el 14 de junio de 2013, cuando Argentina derrotó 4-0 a Guatemala en un partido amistoso disputado en el Estadio Doroteo Guamuch Flores. Messi anotó un triplete aquella noche y fue la gran figura del encuentro.
Casi una década después, el 14 de junio de 2024, volvió a encontrarse con la Bicolor en un amistoso jugado en Estados Unidos. Argentina ganó 4-1 y Messi marcó dos goles más para completar cinco anotaciones frente a Guatemala, una de las selecciones a las que más veces les ha convertido en su carrera internacional.
Los dos tantos anotados ante Argelia en el Mundial 2026 representa su gol número 16 en Copas del Mundo y los primeros en la presente edición del torneo.
Además, Messi continúa ampliando sus registros históricos. Es el jugador con más partidos disputados en la historia de los Mundiales y el máximo goleador argentino en fases finales mundialistas.
A casi 39 años, el capitán argentino sigue escribiendo capítulos inéditos en una trayectoria que comenzó precisamente un 16 de junio, hace 20 años, cuando debutó en Alemania 2006 ante Serbia y Montenegro.
Mientras Argentina disputa su estreno en el Grupo J del Mundial 2026, Messi vuelve a demostrar que su vínculo con la historia del torneo permanece intacto. Y entre los numerosos rivales que han sufrido su talento aparece también Guatemala, protagonista de cinco de los 120 goles que el rosarino ha celebrado con la camiseta albiceleste.