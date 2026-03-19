Guatemala vs. Argentina: El día que Messi le anotó un hat-trick en el estadio Doroteo Guamuch Flores

A días de que Guatemala y Argentina se midan nuevamente, esta vez en La Bombonera el 31 de marzo del 2026, vale la pena recordar los antecedentes entre ambas selecciones. El historial entre chapines y albicelestes cuenta con cuatro encuentros previos, y en dos de ellos Lionel Messi fue el verdugo principal de argentinos.

El primer duelo entre ambas selecciones fue en 2008, y el segundo y único en Guatemala con Messi en cancha fue el 14 de junio de 2013 en el estadio Doroteo Guamuch Flores de la ciudad de Guatemala, en un amistoso internacional que terminó 4-0 a favor de Argentina. El astro rosarino fue la gran figura del partido al anotar tres de los cuatro goles del combinado albiceleste, mientras que Augusto Fernández completó el marcador. En aquella ocasión, José Manuel Contreras, actual jugador de Comunicaciones, era uno de los referentes como capitán de la selección guatemalteca.

El partido dejó una huella imborrable en el fútbol guatemalteco, no solo por el marcador sino por la oportunidad única de ver a Messi en terreno guatemalteco. La afición local llenó el Doroteo Guamuch Flores y presenció de primera mano la calidad del jugador que años después se convertiría en campeón del mundo con Argentina.

Los goles de Messi ante Guatemala en 2013

El primer gol llegó al minuto 14. Messi recibió el balón en solitario en las afueras del área, acomodó el esférico y disparó desde larga distancia para colocar el balón en la parte derecha de la portería de Ricardo Jerez.

Augusto Fernández amplió la ventaja al minuto 35 con un cabezazo dentro del área tras recibir un pase de Messi, y cinco minutos antes del descanso llegó el segundo del rosarino desde el punto penal. El árbitro hondureño Armando Castro marcó la pena máxima tras una falta dentro del área y Messi no perdonó con un sutil toque al lado derecho del portero para poner el 3-0.

En el complemento, al minuto 48 completó su triplete al recibir un pase dentro del área pequeña para poner el definitivo 4-0. Jugó hasta el minuto 67, cuando el técnico Alejandro Sabella lo sustituyó por Rodrigo Palacio entre una ovación del público chapín. Con ese triplete, Messi superó a Diego Maradona como tercer goleador histórico de la Selección Argentina en aquel momento.

El capitán argentino marcó tres goles en el único amistoso que Argentina disputó en suelo guatemalteco, en 2013. (Foto Prensa Libre: Archivo Conmebol).

El duelo más reciente y el próximo

El encuentro más reciente entre ambas selecciones se disputó en 2024 en el FedEx Field de Estados Unidos como preparación para la Copa América. Argentina volvió a imponerse, esta vez por 4-1, con Messi anotando un doblete. El primero llegó tras aprovechar un error del portero guatemalteco Nicholas Hagen en un intento de despeje, y el segundo lo concretó con un balón filtrado de Ángel Di María en la recta final del partido.

El 31 de marzo en La Bombonera será el quinto enfrentamiento entre ambas selecciones y la tercera vez que Messi se mida ante la Bicolor. Para el astro argentino, que acaba de anotar su gol número 900 ante Nashville en la Concachampions, este duelo servirá como preparación final antes del Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá.