Video: Así fue el gol 900 de Lionel Messi ante Nashville en la Concachampions 2026

Lionel Messi anotó el gol 900 de su carrera este martes en el Chase Stadium de Fort Lauderdale en el partido de vuelta de los octavos de final de la Concacaf Champions Cup 2026 ante Nashville. El tanto llegó al minuto 6 tras un centro atrás de Sergio Reguilón que el rosarino controló y definió con un zurdazo cruzado por lo bajo para poner el 1-0 del Inter Miami.

Para alcanzar esta cifra, Messi necesitó 1,142 partidos oficiales en 22 años de carrera. El total de sus goles se reparte en el Barcelona con 672 anotaciones en 778 partidos, seguido por los 115 goles con la Selección Argentina en 196 encuentros, los 32 con el PSG y los 80 que había acumulado con el Inter Miami antes de este tanto histórico.

Con este gol, Messi se convierte en el segundo futbolista en la historia en alcanzar los 900 goles, únicamente por detrás de Cristiano Ronaldo, quien acumula 965. El tanto también tuvo una carga simbólica adicional al ser el último que se marcó en el Chase Stadium de Fort Lauderdale antes de que el Inter Miami inaugure su nuevo estadio en Miami.

El contexto del partido y lo que viene

El gol 900 estuvo a punto de llegar una semana antes. En el partido de ida ante el mismo Nashville, Messi tuvo una ocasión clara con un remate cruzado que el portero desvió y el partido terminó 0-0, postergando la marca. Para este partido de vuelta, el técnico Javier Mascherano había reservado al plantel titular el fin de semana anterior para llegar con todas las energías al encuentro decisivo.

Tras el gol, el Inter Miami se replegó y defendió la ventaja con Nashville dominando el juego, aunque el portero Dayne St. Clair resolvió los ataques visitantes sin mayores complicaciones.

El gol 900 llegó además el mismo día en que se confirmó la convocatoria de Messi para el amistoso de Argentina ante Guatemala, que se disputará en La Bombonera el próximo 31 de marzo. El encuentro será uno de los últimos compromisos del capitán albiceleste antes del Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá, torneo que se perfila como el cierre definitivo de su carrera internacional.

El amistoso ante Guatemala en La Bombonera el 31 de marzo representa una oportunidad para que Messi llegue con ritmo competitivo al Mundial 2026, donde Argentina buscará defender el título mundial que conquistó en Qatar 2022.