Selección de Argentina recibe fuertes críticas de su afición tras anunciar amistoso contra Guatemala

Tras confirmarse el partido amistoso durante la fecha FIFA de marzo entre Argentina y Guatemala, a disputarse el próximo 31 de marzo, el encuentro servirá como despedida de la albiceleste rumbo a la Copa del Mundo 2026, que se celebrará en Norteamérica.

La selección argentina llegara a la cita mundialista como la actual campeona , luego de imponerse a Francia en la tanda de penales en la final de Qatar 2022. El combinado dirigido por Lionel Scaloni continúa así con su preparación, con el objetivo de llegar en las mejores condiciones a la máxima cita del fútbol mundial, donde defenderá su título.

Para la Selección Nacional de Guatemala, dirigida en su segundo proceso por el técnico mexicano Luis Fernando Tena, este partido representa una gran vitrina internacional, al tener la oportunidad de medirse ante la campeona del mundo durante esta fecha FIFA, en la que además enfrentará a Argelia.

Para la azul y blanco, será una oportunidad única de mostrarse y darse a conocer frente a una de las selecciones más importantes y seguidas del planeta.

Sin embargo, tras hacerse oficial el amistoso, la decisión no fue bien recibida por un sector de los aficionados argentinos. A través de redes sociales, varios seguidores de la albiceleste expresaron su descontento por el rival elegido, con comentarios como los siguientes:

“Brasil va a jugar con Francia, Uruguay con Inglaterra, mientras nosotros vamos a jugar con Guatemala”.

“De poder jugar una Finalissima contra España a enfrentarnos a una selección de medio pelo solo para que se llenen los bolsillos de Tapia. ¡Qué asco!”.

“Brasil juega con Francia y Croacia. Ecuador con Holanda y Marruecos. El campeón del mundo solo un partido y con Guatemala, muy poco serio, loco…”. “Ahí va, che. Jugamos contra la todopoderosa Guatemala en lugar de jugar por un título contra España”.

No obstante, también hubo quienes tomaron el partido con humor y superstición, al recordar que Guatemala ha sido una especie de cábala para Argentina antes de torneos importantes:

“Argentina – Guatemala antes de Copa América: campeona Argentina.

Argentina – Guatemala 2014: Argentina en la final.

Argentina – Guatemala 2018: inicia el proceso de Scaloni.

El amuleto de Argentina”.