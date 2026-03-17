Argentina se medirá a Guatemala como preparación rumbo a la Copa del Mundo 2026

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó este martes, por medio de sus redes sociales, que la actual campeona del mundo, Argentina, se enfrentará el próximo 31 de marzo, en la fecha FIFA, a la selección de Guatemala.

La albiceleste se medirá al conjunto chapín como parte de su preparación de cara a la Copa del Mundo 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, donde el equipo dirigido por Lionel Scaloni defenderá su título.

El encuentro se programó luego de la suspensión de la Finalissima entre Argentina y España. Este partido, que se disputará en tierras argentinas, servirá como despedida del conjunto argentino previo al Mundial, y se espera que el campeón de Qatar 2022 cuente con todas sus figuras, incluido Lionel Messi.

La noticia fue confirmada en redes sociales con el siguiente mensaje: “La Albiceleste jugará un partido amistoso el martes 31 de marzo ante Guatemala”.

Asimismo, se agregó: “Luego de la cancelación de la Finalissima, los dirigidos por Lionel Scaloni viajarán al país para realizar una semana de intensos trabajos colectivos y disputar un partido amistoso ante Guatema, en los próximos días se informará el cronograma de trabajo, los convocados para esta fecha FIFA ”.

Esta será la quinta ocasión en que ambas selecciones se enfrenten. En los antecedentes, el conjunto argentino ha salido victorioso en todas las ocasiones. El duelo más reciente se disputó en junio de 2024, cuando Argentina venció a Guatemala por 4-1.

Prensa Libre consultó al presidente de la Federación Nacional de Fútbol de Guatemala sobre los pormenores del encuentro; sin embargo, indicó que aún se definen detalles como el horario y el recinto deportivo donde se disputará el juego.