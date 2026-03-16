Así marcha la tabla de posiciones tras finalizar la jornada 13 del certamen nacional

La jornada 13 del Torneo Clausura 2026 dejó movimientos importantes en la tabla de posiciones. Cobán Imperial se instaló en el liderato con 25 puntos tras vencer 2-0 a Comunicaciones en el estadio José Ángel Rossi, superando a los cremas en la cima por diferencia de goles. Ambos equipos acumulan 25 unidades pero los Príncipes Azules tienen ventaja con una diferencia de goles de +11 frente al +5 de los albos.

Municipal fue el otro equipo grande de la jornada con su goleada 4-1 sobre Aurora en El Trébol, resultado que incluye el primer triplete en la carrera de José Mena. Los rojos escalan a la tercera posición con 21 puntos, mientras que Xelajú MC se mantiene cuarto con 20 unidades tras empatar 1-1 con Antigua GFC. Mixco completa los primeros cinco con 19 puntos tras su victoria de visita ante Malacateco.

En la parte baja de la tabla, Marquense protagonizó uno de los resultados más importantes de la jornada al vencer 2-1 a Achuapa en el estadio Winston Pineda, su primera victoria de visita en el torneo bajo las órdenes de Omar Arellano. Los Leones de San Marcos suman 15 puntos y escalan al octavo lugar, igualados con Antigua GFC y Achuapa. Malacateco, en cambio, cierra la tabla del Clausura 2026 en el último lugar con 12 puntos y siete derrotas en el torneo.

Guastatoya arrancó la fecha con una victoria 3-1 sobre Mictlán en el David Cordón Hichos con goles de Nelso Iván García, Víctor Ávalos y Kevin Fernández. Los Pecho Amarillo sumaron tres puntos importantes en casa que los mantienen en la sexta posición con 16 unidades. Mixco completó la actividad del sábado con su remontada 2-1 ante Malacateco, con goles de Edilson Reyes y Nicolás Martínez en el segundo tiempo.

Xelajú y Antigua repartieron puntos con empate 1-1 en el Mario Camposeco en un partido donde los Panzas Verdes jugaron casi 25 minutos con diez jugadores tras la expulsión de José Ardón. Cobán venció 2-0 a Comunicaciones con goles de Steven Paredes y Thales Moreira en los primeros 25 minutos del partido, mientras que Marquense sorprendió al vencer 2-1 a Achuapa con tantos de Miguel Escobar y José Andrés Ruiz.

Municipal cerró la jornada con su goleada 4-1 sobre Aurora, con Erik López abriendo el marcador y José Mena completando el primer triplete de su carrera con goles al 21, 74 y 90. Los rojos fueron superiores durante todo el partido pese a que Aurora descontó al inicio del segundo tiempo con un golazo de Pablo Mingorance desde tiro libre.

En la tabla acumulada, Municipal se mantiene como el equipo más sólido del torneo con 69 puntos, seguido por Mixco con 63 unidades. En la zona de peligro, Guastatoya y Marquense comparten el undécimo y duodécimo lugar con 38 puntos cada uno, separados únicamente por diferencia de goles en una situación que se definirá en las siete jornadas que restan del Clausura 2026.