Marquense consigue su primera victoria de visita al derrotar 2-1 a Achuapa en el Clausura 2026

Marquense venció 2-1 a Achuapa este domingo en el estadio Winston Pineda en la jornada 13 del Torneo Clausura 2026, resultado que marca la primera victoria del conjunto sanmarquense como visitante en el torneo. Los Leones de San Marcos, dirigidos por Omar Arellano, sumaron tres puntos vitales que les dan vida en la tabla acumulada donde la pelea por la permanencia se mantiene muy apretada.

José Andrés Ruiz, autor del gol decisivo al minuto 60, no ocultó su alegría tras el partido. "Llevaba mucho tiempo sin marcar y me hace muy feliz volver a la cancha y anotar, significa mucho para mí", declaró el jugador, quien también destacó el trabajo colectivo del equipo. "Todo el grupo está unido, todos corrimos, todos le ponemos ganas, todos estamos luchando", agregó.

Ruiz también valoró la importancia del resultado para el equipo en su lucha por salir de la zona baja. "Estamos cerquita de salir de la zona de descenso, teníamos una rachita de no ganar de visita y espero que esto nos sirva de impulso", señaló el anotador, dejando claro que el vestuario de marquense confía en seguir sumando en las jornadas que restan del torneo.

Marquense sorprendió desde temprano. Al minuto 10, Diego Casas ganó el duelo físico por la derecha y habilitó a Miguel Escobar, quien remató con violencia para poner el 0-1 y adelantar a los visitantes. Achuapa reaccionó y al minuto 28 Jomal Williams igualó desde el punto penal con un disparo seco y colocado para poner el 1-1 que llegó al descanso.

En el segundo tiempo, Achuapa salió con mayor intensidad buscando la victoria pero Marquense supo contragolpear. Al minuto 60, José Andrés Ruiz aprovechó un rebote que no pudo despejar la defensa local y reventó el balón al fondo de la red para poner el definitivo 2-1. Los Leones se replegaron y aguantaron la presión de un Achuapa que se desesperó en los minutos finales sin encontrar el empate.

El partido tuvo sus momentos de tensión en el tramo final. Al minuto 65, Achuapa anotó el empate pero el tanto fue anulado por fuera de juego en una decisión muy ajustada. Al minuto 87, Diego Casas fue víctima de una zancadilla dentro del área que el árbitro no sancionó como penal, generando la inconformidad del conjunto visitante.

Con esta victoria, Marquense suma 15 puntos en el Clausura 2026 y acumula dos triunfos consecutivos bajo las órdenes de Omar Arellano. Achuapa, en cambio, cae a la novena posición con 15 puntos y se mete en la zona de preocupación de la tabla acumulada, donde la diferencia con los últimos lugares se reduce con este resultado.