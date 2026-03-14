Torneo Clausura 2026: Xelajú MC y Antigua GFC firman empate 1-1 en el Mario Camposeco

Xelajú MC y Antigua GFC igualaron 1-1 este sábado en el estadio Mario Camposeco en la jornada 13 del Torneo Clausura 2026. Los Superchivos, dirigidos por Roberto Hernández, rescataron el empate desde el punto penal tras ir abajo en el marcador, aunque no pudieron aprovechar la superioridad numérica que tuvieron durante casi 25 minutos tras la expulsión de José Ardón.

El empate deja a Xelajú en el tercer lugar de la tabla con 20 puntos, a cinco del líder Comunicaciones que acumula 25 unidades. Los Superchivos siguen sin encontrar la regularidad necesaria para acercarse a los primeros dos lugares, y este sábado cedieron un punto en casa que les sabe a poco en sus aspiraciones dentro del torneo.

Antigua GFC, por su parte, suma un punto que lo deja en la séptima posición con 15 unidades. Los Panzas Verdes de Mauricio Tapia mostraron un buen nivel durante gran parte del partido y fueron superiores a los locales en varios tramos del encuentro, aunque la expulsión de Ardón al minuto 66 complicó sus planes de llevarse los tres puntos de Quetzaltenango.

Los goles y la expulsión

Antigua abrió el marcador al minuto 22 con un gol de Enrique Camargo, quien recibió un pase largo y cruzó el disparo ante Darío Silva para sorprender a los locales. Los Panzas Verdes se adelantaron en el Mario Camposeco y comenzaron a dominar el partido en los minutos siguientes con un Xelajú que no lograba generar peligro.

Los Superchivos igualaron al minuto 29 desde el punto penal. Una falta de Guillermo Carbonell sobre Javier González dentro del área le dio a Xelajú la oportunidad de empatar y Jesús López no falló, colocando el balón para poner el 1-1 que se mantuvo hasta el descanso.

El partido cambió al minuto 66 cuando José Ardón vio la tarjeta roja tras llegar tarde a una barrida sobre el tobillo de un rival. Antigua quedó con diez jugadores y Xelajú tuvo la oportunidad de buscar el segundo gol con superioridad numérica, pero los Panzas Verdes se replegaron y defendieron el empate con orden durante los últimos minutos del encuentro.

Xelajú generó algunas llegadas en el tramo final con los cambios realizados por Hernández, pero sin la claridad necesaria para batir al portero visitante. Un centro de Yair Jaén al segundo palo al minuto 75 fue la ocasión más clara de los locales, aunque nadie llegó a rematar y el marcador no volvió a moverse.

Con este empate, Xelajú se mantiene en el tercer lugar del Clausura 2026 con 20 puntos pero la distancia con Comunicaciones no se reduce. Antigua suma 15 unidades en el séptimo lugar y sigue en la pelea por los puestos de clasificación en una tabla donde cuatro equipos están igualados entre el sexto y el noveno lugar.