Mixco le da la vuelta al partido y vence 2-1 a Malacateco en su casa

Mixco dio vuelta al marcador en el segundo tiempo y venció 2-1 a Malacateco este sábado en el estadio Santa Lucía, en la jornada 13 del Torneo Clausura 2026. Los Chicharroneros, dirigidos por Fabricio Benítez, salieron al complemento con otra actitud y concretaron la remontada con dos goles en cinco minutos para llevarse los tres puntos de visita.

El resultado representa el tercer triunfo consecutivo de Mixco en el torneo, racha que los consolida en la parte media de la tabla del Clausura 2026 y que demuestra la solidez que ha encontrado el equipo en las últimas jornadas bajo las órdenes de Benítez. El conjunto mixqueño se perfila como uno de los equipos más regulares de la segunda vuelta.

Malacateco, dirigido por Roberto Montoya, se adelantó en el marcador con un penal de Ángel López al minuto 36 y llegó al descanso con ventaja mínima. Sin embargo, los Toros no pudieron sostener el resultado en el complemento y vieron cómo Mixco les daba la vuelta en los primeros diez minutos del segundo tiempo.

El partido también tuvo un momento de alta tensión al minuto 68, cuando el portero de Mixco, Kevin Moscoso, detuvo un penal de Ángel López que hubiera empatado el partido para Malacateco. La atajada fue determinante para que los Chicharroneros mantuvieran la ventaja y cerraran el resultado sin más sobresaltos.

La remontada de Mixco

Malacateco controló el primer tiempo con orden y se adelantó al minuto 36 gracias a un penal cobrado por Ángel López, quien cruzó el disparo para vencer a Moscoso. Los Toros llegaron al descanso con la ventaja y con la confianza de haber neutralizado a un Mixco que no generó peligro real en los primeros 45 minutos.

Sin embargo, el guion cambió completamente al inicio del segundo tiempo. Al minuto 50, Edilson Reyes remató de media vuelta dentro del área para poner el empate de los Chicharroneros. Apenas cinco minutos después, Nicolás Martínez recibió de espaldas, se dio la vuelta y remató cruzado para poner el 2-1 que dejó sin respuesta a Malacateco.

Al minuto 65, Malacateco tuvo la oportunidad de empatar nuevamente desde el punto penal tras una falta de Allen Yanes sobre Luis Martínez dentro del área. Ángel López tomó la responsabilidad pero Moscoso adivinó el disparo y desvió el balón para mantener la ventaja de los Chicharrones en uno de los momentos más importantes del partido.

Malacateco intentó reaccionar en los minutos finales con cambios y presión alta, pero Mixco administró bien el resultado y no permitió que los Toros igualaran el marcador. Mixco cerró el partido con solidez y se llevaron tres puntos que refuerzan su momento en el torneo.

Con esta victoria, Mixco suma tres triunfos consecutivos en el Clausura 2026 y continúa escalando posiciones en la tabla. Malacateco, en cambio, encaja su segunda derrota seguida y ve cómo los puntos siguen siendo escasos en una segunda vuelta que se complica para el conjunto de Roberto Montoya.