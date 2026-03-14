Guastatoya vence 3-1 a Mictlán y suma 3 puntos vitales en el torneo

Guastatoya venció 3-1 a Mictlán este sábado en el estadio Municipal David Cordón Hichos en la jornada 13 del Torneo Clausura 2026. Los Pecho Amarillo dominaron desde el inicio y consiguieron tres puntos vitales que los mantienen en la lucha de la tabla acumulada, donde la pelea por la permanencia se mantiene muy apretada.

El resultado tiene una importancia enorme para Guastatoya, que llegaba al partido en el undécimo lugar de la tabla acumulada con 35 puntos, uno de los dos puestos de descenso directo. Con esta victoria, los Pecho Amarillo suman tres unidades que les permiten respirar y los deja a un punto de Mictlán en la tabla acumulada.

Mictlán llegaba al partido con el ánimo en alto tras la agónica victoria ante Municipal y el triunfo frente a Aurora a mitad de semana, resultados que le permitieron encadenar dos victorias consecutivas. Sin embargo, no logró sostener ese nivel a lo largo del encuentro. Los Conejos descontaron al minuto 71, pero nunca pudieron igualar el marcador ante un Guastatoya que fue superior durante la mayor parte del partido.

Guastatoya dominó desde el inicio

Los Pecho Amarillo arrancaron el partido con intensidad y no tardaron en abrir el marcador. Al minuto 7, Nelso Iván García le ganó la espalda a Folleco y venció al portero con un fuerte remate para poner el 1-0. Ocho minutos después, Víctor Ávalos amplió la ventaja con un disparo en el segundo palo para poner el 2-0 y dejar prácticamente sentenciado el primer tiempo.

Mictlán intentó reaccionar en los primeros 45 minutos pero sin claridad. Jehú Fajardo fue el más activo para los Conejos con un remate al minuto 20 que el portero Rubén Escobar resolvió sin mayores complicaciones. Guastatoya llegó al descanso con una ventaja cómoda de 2-0 y con la tranquilidad de haber controlado el partido en los momentos clave.

En el segundo tiempo, Mictlán salió con más intensidad y descontó al minuto 71 con un gol de Sebastián Colón en el primer palo, aunque el tanto pudo haber sido autogol de Samuel Garrido según las imágenes del partido. El descuento le dio esperanza a los Conejos, que presionaron en busca del empate en los minutos siguientes.

Sin embargo, Guastatoya sentenció el partido al minuto 86. Kevin Fernández, recién ingresado desde el banco, punteó el balón ante la salida del portero para poner el 3-1 definitivo y cerrar una victoria que le devuelve la tranquilidad a los Pecho Amarillo en su lucha por la permanencia en la Liga Nacional.

Con este triunfo, Guastatoya suma 16 puntos en el Clausura 2026 y escala posiciones en la tabla acumulada. Mictlán, en cambio, regresa al fondo de la clasificación con 15 unidades en el torneo y 39 en la acumulada, en una situación que se complica jornada a jornada en la segunda vuelta del Clausura 2026.