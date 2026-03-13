Así se disputará la jornada 13 del Clausura 2026, con Cobán Imperial recibiendo a Comunicaciones en el duelo estelar

Este fin de semana, sábado 14 y domingo 15 de marzo, se disputará la fecha 13 del Torneo Clausura 2026, una jornada que promete grandes emociones con encuentros clave tanto en la pelea por el liderato como en la lucha por la permanencia. La tabla acumulada está al rojo vivo y cada partido se juega como una final, con puntos vitales en disputa.

Será la segunda fecha de la segunda vuelta, en la que se esperan duelos de alto voltaje en las seis canchas del futbol guatemalteco, con equipos obligados a sumar para cumplir sus distintos objetivos en el certamen.

La jornada se abrirá el sábado a las 17.00 horas con uno de los partidos más trascendentales de la fecha en la parte baja de la tabla acumulada. Deportivo Guastatoya recibirá en el estadio David Cordón Hichos a Atlético Mictlán, en un duelo directo por la salvación. El conjunto pecho amarillo se ubica actualmente en la penúltima posición, con 35 puntos, mientras los mitecos, tras dos triunfos consecutivos, lograron salir de la zona de descenso y ahora suman 39 unidades, cuatro más que su rival. Una victoria sería clave para ambos, por lo que el duelo se perfila como determinante.

Más tarde, a las 19.00 horas, en el estadio Santa Lucía de Malacatán, Malacateco recibirá a un Deportivo Mixco que atraviesa una buena racha y se ha posicionado en la zona media del Clausura 2026. El visitante buscará seguir sumando para escalar posiciones, mientras los toros necesitan reaccionar, ya que atraviesan un momento complicado y se ubican en la penúltima casilla del torneo, por lo que intentarán hacerse fuertes en casa.

La jornada sabatina se cerrará con un atractivo encuentro a las 21.00 horas en el estadio Mario Camposeco, donde Xelajú MC enfrentará a Antigua GFC. Los superchivos llegan ubicados en la tercera posición, mientras los coloniales han mejorado notablemente tras un mal inicio de campeonato y actualmente ocupan el octavo lugar, en busca de mantener su ascenso en la tabla.

Para el domingo, la actividad iniciará a las 11.00 horas en el estadio José Ángel Rossi, con el duelo estelar de la jornada. El sublíder Cobán Imperial recibirá al actual líder del torneo, Comunicaciones, en un choque directo por el liderato del Clausura 2026. Los cremas continúan alejándose de la zona de descenso y buscarán consolidarse en la cima, mientras los príncipes azules quieren aprovechar su localía para asumir el primer lugar.

A las 15.00 horas, Achuapa será local ante Marquense en el estadio Winston Pineda. Ambos equipos llegan con la necesidad urgente de sumar. Los cebolleros, dirigidos por Rafael Loredo, intentarán cortar una racha de tres derrotas consecutivas que ha complicado su situación en la tabla acumulada. Por su parte, Marquense, último en la clasificación, buscará los tres puntos para mantenerse con vida en la pelea por evitar el descenso.

La fecha 13 se cerrará a las 17.00 horas en el estadio Manuel Felipe Carrera “El Trébol”, donde Municipal recibirá al conjunto aurinegro. Ambos equipos atraviesan un bache de resultados y necesitan reencontrarse con la victoria para seguir luchando por los puestos de clasificación del Clausura 2026. De momento, los aurinegros se encuentran fuera de la zona de acceso a la fase final, lo que aumenta la tensión del compromiso.

La jornada promete ser de pronóstico reservado, con partidos intensos y decisivos que mantendrán a los aficionados al filo de sus butacas, en una fecha que puede marcar un antes y un después en la lucha por el título y la permanencia.