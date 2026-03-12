Así marcha la tabla acumulada por el descenso en la Liga Nacional, tras disputarse el encuentro entre Mictlán y Aurora

Tras disputarse el encuentro atrasado entre Atlético Mictlán y el cuadro de Aurora en el estadio La Asunción, de manera oficial restan diez jornadas para el cierre de la temporada. Con este panorama, la tabla acumulada se encuentra más apretada que nunca y cada punto comienza a valer oro.

En la cima del acumulado, Municipal sigue marcando el ritmo dónde los rojos confirman su solidez y regularidad a lo largo de la temporada y se mantienen como líderes absolutos, con 66 puntos,

La gran novedad en la parte alta cintinua siendo el cuadro del Deportivo Mixco, que atraviesa uno de sus mejores momentos del certamen. El conjunto chicharronero enlazó dos victorias consecutivas, resultados que le permitieron llegar a 60 unidades y consolidarse en la segunda posición, con una ventaja importante sobre sus perseguidores directos.

En el tercer escalón aparece el bicampeón nacional, Antigua GFC, que suma 56 puntos. Aunque los coloniales se mantienen en la pelea por los primeros lugares, dejaron escapar una oportunidad clave el fin de semana para recortar distancias con Mixco y acercarse aún más a la cima del acumulado.

Muy cerca, en la cuarta casilla, se encuentra Aurora FC, con 53 unidades. El cuadro aurinegro tenía la oportunidad de igualar a Antigua, pero la derrota en su partido pendiente frente a Mictlán frenó sus aspiraciones y le impidió meterse en el podio de la tabla general.

La quinta posición es ocupada por Xelajú MC, que acumula 47 puntos, seguido de un grupo que no deja de meter presión. Cobán Imperial es sexto, con 45 unidades, las mismas que tiene Comunicaciones, ubicado en la séptima plaza el equipo crema arrancó el campeonato hundido en el último lugar del acumulado, con el fantasma del descenso muy presente.

Sin embargo, el cambio de rumbo bajo la dirección de Marco Antonio Figueroa ha sido notable. Hoy, Comunicaciones no solo se ha alejado momentáneamente de la zona roja, sino que además vive un gran presente en el Clausura 2026, donde lidera la tabla del torneo.

Más abajo está Malacateco, octavo con 43 puntos, un rendimiento que queda corto para un equipo acostumbrado a pelear en la parte alta. La irregularidad ha sido una constante para el conjunto fronterizo, que no logra encontrar estabilidad en este semestre.

El noveno puesto es para Achuapa, que atraviesa un bajón preocupante y se quedó con 40 unidades. Los cebolleros han perdido terreno en las últimas jornadas y cada tropiezo los acerca peligrosamente a la zona de descenso.

Por ahora, los equipos que perderían la categoría son Guastatoya y Marquense, ambos con 35 puntos en la tabla acumulada. Los pecho amarillo ocupan la penúltima posición, mientras los leones se mantienen en el fondo de la clasificación. La diferencia es mínima y el margen de error, prácticamente nulo: cada partido es una final.

Con 10 fechas aún por disputarse, el desenlace sigue abierto. La lucha por la permanencia promete jornadas cargadas de tensión, dramatismo y cambios constantes, en las que una victoria o un tropiezo pueden alterar por completo el destino de varios clubes en la recta final del certamen.