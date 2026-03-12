Jorge Aparicio lanza mensaje a Luis Fernando Tena: “Hay más jugadores que merecen oportunidad en Guatemala”

El mediocampista y capitán de Xelajú MC, Jorge Aparicio, regresó a los entrenamientos con el plantel quetzalteco luego de superar el esguince en la rodilla derecha que sufrió en la sexta jornada del torneo de la Liga Nacional de Guatemala, en el duelo frente a Deportivo Marquense.

Después de seis jornadas fuera de las canchas, el volante se mostró motivado por volver al trabajo con el grupo, aunque dejó claro que su retorno a la actividad dependerá de la evaluación del técnico Roberto Hernández y del cuerpo médico del club.

“Estoy muy contento con la recuperación, cumpliendo con el tiempo estipulado por el cuerpo técnico y médico. Ya estoy trabajando con el grupo y espero poder tener algunos minutos en el próximo juego, porque estoy ansioso por volver”, expresó el capitán superchivo.

Aparicio, no obstante, fue prudente sobre su regreso a la competencia. Tras más de 20 días inactivo, reconoce que el ritmo de juego no se recupera de inmediato y prefiere tomarse el tiempo necesario para volver en plenitud.

“Sabemos que después de casi 25 días parados va a costar tomar ritmo de juego y el tema físico. No tengo prisa por volver; quiero recuperarme de la mejor manera y volver a ser el jugador que estoy acostumbrado a ser en Xelajú”, comentó.

Mensaje directo a la Selección

Más allá de su recuperación, Aparicio aprovechó el momento para referirse a la Selección Nacional de Guatemala, un tema que inevitablemente genera debate. El mediocampista no ha sido considerado desde hace tiempo por el técnico Luis Fernando Tena, pese a su regularidad en el fútbol nacional.

El capitán quetzalteco se refirió a la nómina que ha circulado en redes sociales sobre los jugadores que podrían ser convocados para el amistoso ante la selección de Argelia, programado para el 27 de marzo en Italia.

“Si ya lo tiraron algunos medios, que creo que son canales más oficiales que la propia federación, seguramente va a ser así. A la selección solo desearle lo mejor”, comentó.

Sin embargo, el volante fue más allá y lanzó una crítica constructiva al proceso de convocatorias, al sugerir al cuerpo técnico que observe con mayor atención el rendimiento de futbolistas que destacan en distintas regiones del país.

“Al cuerpo técnico hacerle la sugerencia de que voltee a ver un poquito más al occidente o a otros lugares del país. Considero que hay jugadores que están pasando por un gran momento”, señaló.

Cuestiona la base actual

Aparicio también apuntó a una situación que, desde su perspectiva, refleja cierta contradicción en la conformación del equipo nacional. Según el jugador, algunos clubes que aportan la base de futbolistas a la selección no atraviesan su mejor momento competitivo, lo que debería abrir la puerta a nuevas opciones.

“Hay equipos que son la gran base de la selección y no están pasando por un buen momento. Eso significa que hay jugadores que tampoco están en su mejor nivel y sigue siendo esa constante de llamar a los mismos”, manifestó.

Jorge Aparicio habla sobre las oportunidades que deberían de haber para los jugadores que están pasando por un buen momento y no son tomados en cuenta en la Selección Nacional de Guatemala. (Video Prensa Libre: Tomado de las redes sociales de Xelajú MC).

Para el mediocampista, los partidos amistosos representan la oportunidad ideal para probar alternativas y fomentar una competencia real dentro del plantel nacional.

“Considero que hay jugadores que están pasando por un gran momento. Al final son partidos amistosos y es para darles la oportunidad de mostrarse”, añadió.

Invitación al Mario Camposeco

Aparicio cerró sus declaraciones con una invitación directa para el técnico de la Bicolor, Luis Fernando Tena, e incluyó al asistente Salvador Reyes, para que presencien de cerca el ambiente y el nivel competitivo que se vive en Quetzaltenango.

El capitán de Xelajú MC aseguró que en el estadio Mario Camposeco siempre habrá espacio para que los entrenadores observen a los futbolistas del occidente.

“Hay lugares para ellos para que vengan a disfrutar un lindo ambiente, único en Guatemala”, concluyó el mediocampista, dejando claro que su mensaje no solo es una opinión personal, sino también un llamado a ampliar el radar del futbol nacional.