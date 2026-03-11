Clausura 2026: Antigua GFC, único club que ya supera los 1,250 minutos obligatorios con juveniles

La Liga Nacional de Futbol de Guatemala ya ha disputado 12 jornadas del Torneo Clausura 2026, con Comunicaciones como líder del certamen con 25 unidades.

Sin embargo, más allá del rendimiento deportivo, los clubes también deben cumplir con un requisito obligatorio establecido en el Reglamento de Competición: acumular un mínimo de 1,250 minutos con jugadores de edad limitada. Esta normativa aplica para los doce equipos que integran el máximo circuito del fútbol guatemalteco.

Según el reglamento, cada club únicamente puede sumar hasta 180 minutos por partido. Esto significa que, aunque un equipo utilice a varios futbolistas juveniles en un mismo encuentro, el máximo contabilizado seguirá siendo de 180 minutos.

En caso de no alcanzar la meta establecida al final de la fase regular, los clubes pueden enfrentar sanciones que incluyen multas económicas o reducción de puntos en la tabla, una situación que genera preocupación en varios planteles cuando aún restan diez jornadas por disputarse.

Antigua, el único que ya cumplió

Hasta el momento, solo un equipo ha superado la meta exigida, y se trata del actual bicampeón del fútbol guatemalteco: Antigua GFC.El conjunto panzaverde acumula 1,877 minutos, utilizando a cinco jugadores sub-20, lo que lo convierte en el único club que ya cumplió plenamente con la normativa. El cuadro de los Rojos Municipales se ubica en la segunda posición con 1,103 minutos, muy cerca de cumplir la cifra requerida, seguido por Atlético Mictlán con 1,061.

Más atrás aparecen Marquense con 890 minutos, Guastatoya con 828 y Cobán Imperial con 783. En la séptima casilla se ubica Xelajú MC con 654 minutos, mientras que Deportivo Achuapa registra 565.

Malacateco ocupa el noveno lugar con 496 minutos y llama la atención el caso de Comunicaciones, líder del torneo, que solamente suma 495 minutos, una cifra baja para la etapa actual del campeonato.

En los últimos puestos figuran Aurora FC con 407 minutos y Deportivo Mixco con 291, siendo este último el club más comprometido con el cumplimiento del reglamento.

La presión aumenta

Con diez jornadas todavía por disputarse, varios equipos ni siquiera han alcanzado la mitad de los minutos requeridos, por lo que deberán empezar a sumar con mayor frecuencia a sus jugadores juveniles. Las próximas fechas serán determinantes no solo en lo deportivo, sino también en el cumplimiento de la normativa.