Liga Nacional: Así marcha la tabla acumulada tras disputarse la jornada 12 del Torneo Clausura 2026

El pasado fin de semana se disputó la jornada 12 del Torneo Clausura 2026, que marcó el inicio de la segunda vuelta del certamen. La fecha dejó resultados determinantes, especialmente para los equipos que luchan por no descender a la Primera División del fútbol guatemalteco. A falta de diez jornadas para definir a los dos clubes que perderán la categoría, la parte baja de la tabla acumulada está al rojo vivo, con tres equipos inmersos en una pelea directa que cambia jornada tras jornada.

En lo más alto de la tabla acumulada continúa Municipal, que se mantiene como líder con 66 puntos. En la segunda casilla aparece Deportivo Mixco, que gracias a dos triunfos consecutivos llegó a 60 unidades y logró despegarse de la tercera posición. Ese tercer puesto le pertenece al bicampeón nacional, Antigua GFC, que suma 56 puntos.

La cuarta posición es para Aurora FC, que llegó a 53 unidades tras empatar en la última jornada. Sin embargo, el equipo aurinegro tiene un partido pendiente y, de ganarlo, alcanzaría a los coloniales en puntos, lo que apretaría aún más la zona alta de la tabla.

En la quinta casilla se ubica Xelajú MC con 47 unidades. Muy cerca aparece Cobán Imperial en la sexta posición con 45 puntos, los mismos que posee Comunicaciones, que ocupa la séptima casilla. Es importante destacar que los cremas comenzaron el certamen en el último lugar del acumulado y con serios problemas de descenso, pero el repunte bajo la dirección de Marco Antonio “Fantasma” Figueroa les ha permitido alejarse, por ahora, de la zona roja. Además, actualmente son líderes del Clausura 2026.

En la octava posición se encuentra Malacateco, que no ha tenido su mejor torneo y suma 43 puntos. En el noveno lugar aparece Achuapa, que ha sufrido un bajón en las últimas jornadas y se quedó con 40 unidades, lo que compromete cada vez más su permanencia.

Atlético Mictlán logró salir momentáneamente de la zona de descenso gracias a una victoria clave, con la que alcanzó 36 puntos. Además, tiene un partido pendiente que podría resultar fundamental para sus aspiraciones.

De momento, los dos equipos que estarían perdiendo la categoría son Guastatoya y Marquense. Los pecho amarillo son penúltimos con 35 puntos, mientras que los leones también suman 35 unidades, lo que mantiene el último lugar en una paridad absoluta y con la presión al máximo en los puestos de descenso.