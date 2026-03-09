Liga Nacional: Así marcha la tabla de goleadores del Clausura 2025, con cinco extranjeros al frente

El Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional sigue avanzando y, tras 12 jornadas disputadas, mantiene el sello que lo ha caracterizado desde la primera fecha: paridad, competitividad y una intensa pelea tanto en la tabla general como en la lucha por el goleo.

Desde el arranque del campeonato, la diferencia entre los equipos ha sido mínima y esa tendencia se conserva al cierre de la primera vuelta y el inicio de la segunda.

Cada jornada tiene un impacto directo en la clasificación, donde un triunfo puede catapultar a un club hacia la parte alta, mientras que un tropiezo puede enviarlo rápidamente al fondo de la tabla.

En este panorama tan ajustado, Comunicaciones se mantiene como líder con 25 puntos, gracias a su regularidad y a la solidez demostrada tanto en casa como fuera de ella.

Sin embargo, el margen sigue siendo estrecho y todavía queda mucho torneo por delante, por lo que cualquier racha positiva podría modificar el escenario de manera drástica.

Una lucha por el goleo tan cerrada como el torneo

La disputa por convertirse en el máximo anotador del Clausura 2026 también refleja la naturaleza competitiva del certamen. Cinco jugadores pelean palmo a palmo el liderato:

1.º Diego Casas (Uruguay – Deportivo Marquense) – 8 goles

El uruguayo atraviesa un gran momento. Su potencia física y precisión dentro del área lo mantienen como la principal referencia ofensiva de Marquense.

2.º Nicolás Martínez (Argentina – Deportivo Mixco) – 7 goles

El campeón de goleo del Apertura 2025 sigue firme. Además de sus anotaciones, aporta liderazgo y constante movilidad en el ataque mixqueño.

3.º Janderson Pereira (Brasil – Cobán Imperial) – 7 goles

El brasileño continúa siendo el motor ofensivo de Cobán Imperial. Su desequilibrio individual y experiencia lo convierten en pieza clave para un equipo que pelea por los primeros puestos.

4.º Omar Duarte (Colombia – Comunicaciones) – 6 goles

El colombiano se ha adaptado bien al sistema crema. Su capacidad para definir y su presencia en el área lo han convertido en un elemento decisivo para el líder del torneo.

5.º Dairon Reyes (Cuba – Comunicaciones) – 6 goles

Una de las revelaciones del Clausura. El cubano ha destacado por su versatilidad y contundencia, al formar junto con Duarte una dupla ofensiva efectiva.

El mejor guatemalteco en la lista

Un detalle llamativo es que entre los cinco primeros goleadores no aparece ningún futbolista guatemalteco. El mejor ubicado es:

William Fajardo (Guatemala – Atlético Mictlán) – 5 goles

Fajardo está teniendo un torneo destacado y se consolida como el máximo exponente nacional en la tabla de goleo, con aportes importantes para un Mictlán que lucha por mantenerse en la Liga Nacional.