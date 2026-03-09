Torneo Clausura 2026: Así queda la tabla de posiciones de la Liga Nacional tras completarse la jornada 12

Este fin de semana se disputó la jornada 12 del Torneo Clausura, que marcó el inicio de la segunda vuelta del certamen nacional y dejó resultados importantes tanto para los equipos que pelean por los puestos de privilegio como para aquellos que buscan mejorar su posición en la tabla acumulada.

Fue una fecha en la que Comunicaciones logró mantenerse en el liderato del torneo. Antes de iniciar la jornada, los cremas aventajaban por un punto al cuadro del Cobán Imeperial, pero tras su triunfo y otros resultados ahora están a tres unidades.

También fue una jornada en la que Guastatoya volvió a perder, mientras que Marquense y Atlético Mictlán consiguieron victorias importantes en su lucha por la permanencia. Xelajú MC sumó puntos fuera de casa; Antigua dejó escapar una ventaja de dos goles y recibió el empate sobre la hora; y Comunicaciones reforzó su liderato con un cierre sólido.

Tras concluir la fecha, el cuadro crema dirigido por Marco Antonio Figueroa se mantiene en lo más alto de la tabla con 25 unidades. En la segunda posición aparece Cobán Imperial, que tras su empate llegó a 22 puntos. En la tercera casilla se ubica Xelajú, con 19 unidades; Municipal es cuarto con 18 puntos luego de volver a perder; y en la quinta posición aparece Deportivo Mixco, que con dos triunfos consecutivos alcanzó 16 unidades bajo la dirección de Fabricio Benítez.

En la sexta casilla está Deportivo Achuapa, que acumula tres derrotas consecutivas y se queda con 15 puntos. Antigua GFC ocupa la séptima posición con 14 unidades y, de momento, el último equipo dentro de la zona de clasificación es Aurora, también con 14 puntos, aunque con un partido pendiente que, de ganarlo, lo colocaría en la quinta posición.

Por ahora, los cuatro equipos que están fuera de la zona de clasificación son Guastatoya, noveno con 13 unidades; Malacateco, décimo con 12 puntos; Marquense, penúltimo también con 12 unidades; y Atlético Mictlán, que con un partido menos se mantiene en el fondo de la tabla con 12 puntos.

La próxima jornada se disputará el fin de semana del 14 y 15 de marzo, con duelos clave por la cima del torneo, mientras que entre semana se jugará el partido pendiente entre Conejos y Aurinegros.