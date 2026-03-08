Comunicaciones golea a Achuapa y se consolida como líder del Torneo Clausura

Comunicaciones cerró este domingo la jornada 12 del Torneo Clausura 2026 con una goleada 4-0 sobre Achuapa que los consolida en el liderato del torneo. Los cremas, dirigidos por Marco Antonio Figueroa, sumaron su victoria más amplia del torneo y se distancian en la cima con una actuación contundente de principio a fin.

Dairon Reyes fue la figura del partido con un doblete que marcó la diferencia. El colombiano anotó en el primer tiempo de tiro libre y amplió la ventaja al minuto 57 con un remate al ras del piso tras un pase de 40 metros de Lynner García. Esta fue su segunda actuación con doblete en Guatemala, y en ambas ocasiones el rival fue Achuapa.

Comunicaciones llegaba a este compromiso como líder con 22 puntos y con la motivación de mantener la ventaja sobre Cobán Imperial, que este mismo domingo había empatado 2-2 ante Antigua. Los cremas respondieron con su mejor versión y no dieron opciones a un Achuapa que intentó plantarse con un bloque bajo pero no pudo resistir la presión alba.

Uno de los datos que llamó la atención durante el partido fue la actuación de Samuel Camacho, mediocampista de apenas 17 años que mostró un gran rendimiento en el centro del campo crema. El joven jugador estuvo cerca de anotar al minuto 45 cuando su remate se estrelló en el travesaño.

Los goles de los albos

Comunicaciones abrió el marcador al minuto 42 con un tiro libre de Dairon Reyes al primer palo que sorprendió al portero Cabezas, quien reaccionó tarde. Los cremas llegaron al descanso con el 1-0 tras un primer tiempo donde dominaron con claridad pero no pudieron ampliar la diferencia.

En el segundo tiempo, el partido quedó definido rápidamente. Al minuto 57, Reyes apareció solo frente a Cabezas tras un pase largo de Lynner García y lo venció por abajo para poner el 2-0. Walter Gael Sandoval anotó el tercero al minuto 76 en su séptima aparición con el equipo, aprovechando un pase al área de Ernesto Monreal vía Robles para tocar el balón al fondo de la red.

El cuarto gol llegó desde el punto penal al minuto 85, tras una falta con mano de Sixto Betancourt sobre Samuel Camacho dentro del área. William Omar Duarte tomó la responsabilidad y no falló para cerrar la goleada con el 4-0 definitivo.

Con esta victoria, Comunicaciones llega a 25 puntos y se consolida en el liderato del Clausura 2026 con tres puntos de ventaja sobre Cobán Imperial, segundo con 22 unidades. Los albos se perfilan como el equipo más sólido del torneo y arrancan la segunda vuelta con el mejor momento de su temporada.