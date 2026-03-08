Mictlán derrota 2-1 a Municipal con agónico gol y abandona la zona de descenso

Mictlán venció 2-1 a Municipal en el último suspiro del partido este domingo en el estadio La Asunción, en la jornada 12 del Torneo Clausura 2026. Juan Carlos Escobar anotó al minuto 93 para darle a los Conejos tres puntos vitales que los sacan de la zona de descenso en la tabla acumulada.

Municipal llega a esta derrota en uno de sus peores momentos del torneo. Los rojos encajan su tercera caída en los últimos cinco partidos y no logran encontrar la regularidad necesaria para acercarse a los líderes del Clausura 2026, donde actualmente ocupan la cuarta posición con 18 puntos.

Mictlán, por su parte, necesitaba con urgencia los tres puntos para alejarse del fondo de la tabla acumulada, donde los Conejos se mantenían en zona de descenso. La victoria en casa les da un impulso fundamental en la segunda vuelta del torneo y les permite respirar en la clasificación.

Los locales fueron más sólidos en el primer tiempo, mientras que Municipal intentó reaccionar en el complemento con cambios que inicialmente le dieron resultado.

Un partido de emociones

Mictlán abrió el marcador al minuto 15 con un gol de Sebastián Colón. Un tiro de esquina cobrado por Herrarte fue prolongado por Folleco para que Colón apareciera en el segundo palo y cabeceara el 1-0 para los locales. Los Conejos llegaron al descanso con la ventaja mínima y con mayor control del juego.

Municipal salió con dos cambios al inicio del segundo tiempo y comenzó a generar más peligro. El empate llegó al minuto 55 de manera fortuita: un cabezazo de César Calderón fue desviado por el propio portero John Faust hacia su arco, igualando el marcador en una acción que cambió el panorama del encuentro.

Con el partido igualado, ambos equipos fueron al frente en busca de los tres puntos. Linares salvó a Municipal con una atajada clave ante un cabezazo de Fajardo al minuto 69, mientras que los rojos tuvieron sus opciones con Altán y Matos sin encontrar el gol. El partido parecía rumbo al empate cuando llegó el golpe final.

Al minuto 93, en la última jugada del encuentro, Juan Carlos Escobar recibió el balón dentro del área y marcó el 2-1 para desatar la celebración en Asunción Mita. El anotador no ocultó su sorpresa tras el partido: "Nos da un respiro para seguir trabajando, no me imaginaba que iba a hacerlo pero gracias a Dios se me dio el golito", declaró el jugador de Mictlán.