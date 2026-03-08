Clausura 2026: Cuatro partidos definen el cierre de la jornada 12 en la Liga Nacional

La segunda vuelta continúa este domingo 8 de marzo con duelos directos en la parte alta y baja de la tabla, con Comunicaciones buscando mantenerse en el liderato ante Achuapa.

Tras los resultados del sábado, cuando Mixco venció 1-0 a Guastatoya y Marquense recibió a Malacateco en el cierre de la jornada nocturna, la actividad dominical completa la primera fecha de la segunda vuelta del Torneo Clausura 2026 con cuatro partidos que pueden mover varias posiciones en la tabla.

La jornada dominical abre con Aurora recibiendo a Xelajú MC en el estadio Guillermo Slowing a las 11.00 horas, seguido de Mictlán ante Municipal a las 15.00 horas en el estadio La Asunción. A las 18.00 horas se disputa el duelo más atractivo del día, con Antigua GFC recibiendo a Cobán Imperial en el estadio Pensativo, y la jornada cierra a las 20.00 horas con Comunicaciones frente a Achuapa.

Comunicaciones llega a la jornada 12 como líder del Clausura 2026 tras recuperar la cima en la fecha anterior, cuando Cobán Imperial cedió el liderato al empatar ante Xelajú MC. Los albos, dirigidos por Marco Antonio Figueroa, buscarán mantenerse en la parte alta de la tabla con un triunfo en casa.

Los partidos del domingo

Aurora y Xelajú MC abren la actividad a las 11.00 horas en el estadio Guillermo Slowing. Los aurinegros llegan en la décima posición con 13 puntos, mientras que los superchivos, dirigidos por Roberto Hernández, marchan en el tercer lugar con 18 unidades.

A las 15.00 horas, Mictlán recibe a Municipal en el estadio La Asunción en un duelo con motivaciones distintas. Los conejos atraviesan un momento complicado y necesitan sumar para salir de la zona de descenso, donde acumulan nueve puntos en el undécimo lugar. Municipal, cuarto con 18 unidades, buscará los tres puntos para no perder terreno frente a Comunicaciones y Cobán Imperial.

El partido más atractivo del domingo será a las 18.00 horas en el estadio Pensativo, donde Antigua GFC recibe a Cobán Imperial. El conjunto colonial, dirigido por Mauricio Tapia, llega en la séptima posición con 13 puntos. Cobán Imperial, dirigido por Martín García, buscará una victoria que le permita recuperar el liderato.

Comunicaciones cierra la jornada a las 20.00 horas frente a Achuapa. Los cremas llegan como líderes con 22 puntos, mientras que los cebolleros suman 15 unidades en la quinta posición.

La jornada dominical podría definir posiciones en la tabla, ya que Cobán Imperial y Comunicaciones, separados por un punto, mantienen la disputa por el liderato.