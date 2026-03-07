Omar Arellano: quién es y cuál es la trayectoria del técnico que intentará salvar a Marquense del descenso

Deportivo Marquense designó al técnico mexicano Omar Arellano como nuevo entrenador para la segunda vuelta del Torneo Clausura 2026, tras la destitución del guatemalteco Leonel Noriega. El estratega llega con una misión clara: sacar al equipo de la zona de descenso en las 11 jornadas que restan del torneo.

Arellano, de 58 años, asume su primera experiencia fuera del futbol mexicano. El técnico llega a Guatemala en uno de los momentos más complicados de la historia reciente del Deportivo Marquense, que actualmente se ubica en el undécimo lugar del Clausura 2026 con apenas 9 puntos y en el último lugar de la tabla acumulada con 32 unidades.

El panorama es crítico para los Leones de San Marcos. Marquense registra únicamente dos victorias, tres empates y seis derrotas en lo que va del torneo, y junto a Mictlán, que acumula 33 puntos en la acumulada, conforman los dos equipos en puestos de descenso directo. La exigencia de la junta directiva hacia Arellano es alta y los resultados deberán llegar pronto.

Con su llegada, Arellano se convierte en el quinto técnico del Marquense en la temporada 2025-2026, luego del paso de Hernán Medford, Erik González, Diego Vásquez y Leonel Noriega.

El perfil del nuevo técnico

Como jugador, Omar Arellano militó en clubes mexicanos de primer nivel como Guadalajara, Tigres, Club León y Pachuca. Su transición al cuerpo técnico comenzó como asistente en Pachuca, donde inició una carrera que lo llevó a trabajar en algunos de los proyectos más importantes del fútbol mexicano.

Entre sus experiencias más destacadas como asistente técnico figuran su paso junto a Javier Aguirre en el Atlético de Madrid, y su trabajo con Efraín Flores y Benjamín Galindo en Guadalajara. Como técnico principal, dirigió al Club Deportivo Tapatío y posteriormente tomó las riendas del Club Necaxa.

Su carrera también incluye el manejo de Tiburones Rojos de Veracruz en la categoría de ascenso y un paso por Correcaminos. Su última experiencia antes de llegar a Guatemala fue con Dragones de Oaxaca, equipo con el que completó su más reciente etapa en el fútbol mexicano.

Desde el club, la llegada de Arellano fue recibida con optimismo. Marquense indicó en un comunicado que el técnico abre una nueva etapa de compromiso y trabajo para la institución, destacando su experiencia y liderazgo como los principales atributos para enfrentar el reto que tiene por delante.

Este sábado, Arellano tendrá su primera prueba al frente de Marquense cuando los Leones de San Marcos reciban a Malacateco a las 8:00 de la noche en el estadio Marquesa de la Ensenada.