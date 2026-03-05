Marquense destituye a Leonel “Cholo” Noriega tras el empate ante Guastatoya

Tras el empate obtenido por Deportivo Marquense frente a Guastatoya en la jornada 11 del Torneo Clausura 2026, la directiva del club confirmó la destitución del estratega guatemalteco Leonel Cholo” Noriega, quien queda al margen del equipo para lo que resta del certamen nacional.

La salida del técnico ya se venía rumorando desde semanas atrás debido a los malos resultados, y el empate más reciente terminó por acelerar la decisión.

Noriega dirigió 11 jornadas, en las cuales únicamente logró sumar 9 puntos, lo que dejó al equipo en el último lugar de la tabla acumulada. Marquense contabiliza 32 unidades y se encuentra seriamente comprometido con el descenso a la Primera División del futbol guatemalteco.

El club hizo oficial el anuncio por medio de un comunicado publicado en sus redes sociales, en el que expresó: “El Club Deportivo Marquense informa la baja oficial del profesor Leonel Noriega y su cuerpo técnico, a quienes agradecemos su compromiso durante su paso por nuestra institución felina. Les deseamos éxito en cada proyecto que venga en su carrera profesional y familiar".

Con la salida de Noriega, la institución de San Marcos inicia una etapa de incertidumbre, pues aún se desconoce quién asumirá las riendas del equipo. Mientras tanto, el plantel continuará sus trabajos de manera regular bajo la supervisión provisional del cuerpo técnico restante, mientras prepara el siguiente compromiso del Clausura, en el que Marquense recibirá a Malacateco en condición de local, en un duelo clave en la lucha por la permanencia.

La dirigencia marquense deberá tomar una decisión en los próximos días, consciente de que cualquier error puede costarle al histórico club su permanencia en la Liga Nacional.