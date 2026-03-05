Clausura 2026: A falta de dos juegos para cerrar la primera vuelta y así marcha la tabla de posiciones

El torneo Clausura 2026 entra en su recta final de la primera vuelta y la tabla de posiciones empieza a delinear las tendencias de cara a la segunda mitad. Con Comunicaciones liderando momentáneamente, equipos como Cobán Imperial, Xelajú MC, Atlético Mictlán y Aurora FC se juegan más que tres puntos: se trata de definir ambiciones, presiones y estrategias para la segunda etapa del torneo.

Este jueves 5 de marzo se cerrará la primera vuelta con dos partidos de alta tensión. En el estadio José Ángel Rossi, Cobán Imperial recibirá a Xelajú MC. Los cobaneros buscarán sumar para recuperar el liderato, actualmente en manos de Comunicaciones, mientras que los quetzaltecos necesitan su primer triunfo fuera del Mario Camposeco para mantenerse en la pelea por los primeros puestos.

Este enfrentamiento promete ser de ida y vuelta, con Cobán priorizando la posesión y las transiciones rápidas, mientras Xelajú intentará capitalizar espacios y errores rivales. La efectividad en el último tercio será determinante.

Por su parte, en el estadio La Asunción, Atlético Mictlán será anfitrión frente a Aurora FC. Los conejos se encuentran en zona de descenso y enfrentan la presión de sumar puntos para superar a Guastatoya y tomar aire en la tabla. Su estrategia probablemente combine solidez defensiva con velocidad en ataques directos y balones aéreos, buscando maximizar cada oportunidad.

Aurora, ubicado en la novena posición con 13 unidades, también necesita una victoria que le permita acercarse a la zona de clasificación. Los aurinegros deberán mantener control del balón, jugar con paciencia y aprovechar cualquier debilidad en la defensa local.

Estos dos encuentros no solo definirán posiciones en la tabla, sino que serán un termómetro de la capacidad de los equipos para gestionar presión, eficacia ofensiva y solidez defensiva. Con la primera vuelta a punto de cerrar, cada detalle táctico, cada rebote y cada oportunidad de gol tendrán un impacto directo en las aspiraciones de los equipos para la segunda mitad del torneo Clausura 2026.

Así marcha la clasificación del torneo Clausura