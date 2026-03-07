Inicia la segunda vuelta del Clausura: Marquense ese mide ante Malacateco con presión por el descenso

La segunda vuelta del torneo Clausura comienza este sábado 8 de marzo del 2026, y marcará el inicio de la etapa decisiva del campeonato, en la que los equipos no solo pelearán por asegurar su clasificación a la fase final, sino también por evitar el descenso a la Primera División.

Con el arranque de la jornada 12, el torneo entra en un tramo en el que cada punto comienza a pesar más en la tabla acumulada y en la lucha por los puestos de clasificación.

Algunos clubes buscan consolidarse entre los ocho mejores, mientras otros afrontan la presión de mantenerse en la Liga Nacional. Leones, con presión Uno de los equipos que vive una situación complicada es el Deportivo Marquense, que atraviesa una crisis tanto deportiva como administrativa.

Los leones, que incluso se quedaron recientemente sin junta directiva, figuran hoy como uno de los principales candidatos al descenso.

En medio de ese panorama, el club occidental estrenará director técnico. El mexicano Omar Arellano tomará las riendas del equipo tras la salida del nacional Leonel Noriega, quien dejó al conjunto en una posición comprometida en la tabla acumulada.

Marquense está obligado a reaccionar de inmediato, y esta noche tendrá una prueba exigente cuando reciba al Deportivo Malacateco, en el llamado “clásico de la amistad”.

El duelo promete intensidad, ya que los toros también llegan con presión tras haber caído como visitantes frente a Comunicaciones en la última jornada, y buscan reencontrarse con la victoria.

La jornada comenzará esta tarde en el estadio Santo Domingo de Guzmán, donde Deportivo Guastatoya intentará recuperarse de su reciente derrota contra Antigua GFC, y buscará vencer a un Mixco que en casa es un equipo fuerte.