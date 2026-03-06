“Me siento bendecido”: Juan Ignacio Maegli agradece el apoyo tras sufrir accidente en el Reto Quetzal

El atleta guatemalteco Juan Ignacio Maegli, reconocido como uno de los máximos referentes de la navegación a vela en el país y cinco veces atleta olímpico (Pekín 2008, Londres 2012, Río 2016, Tokio 2020 y París 2024), sufrió un percance este jueves 5 de marzo mientras participaba en la competencia de ciclismo de Montaña "Reto Quetzal".

Según la información compartida, Maegli se vio involucrado en un accidente con su bicicleta, lo que le provocó un fuerte golpe que requirió su traslado inmediato a un centro asistencial para ser atendido por personal médico.

Horas después del incidente, el atleta publicó un mensaje en sus redes sociales en el que agradeció el apoyo recibido y explicó la gravedad de sus lesiones:

“Muchas gracias a todos por los mensajes y oraciones. A pesar de un accidente tan frustrante, me siento sumamente bendecido de haber contado con un equipo que me atendió de emergencia, un hospital y un doctor en pana 100 puntos, además de varios amigos y familiares que actuaron con certeza y tomaron todas las decisiones correctas.”

Maegli explicó que presenta varias vértebras fracturadas, pero afortunadamente ninguna lesión comprometió su médula, por lo que puede mover manos y pies. El atleta informó que será operado para reconstruir las vértebras más afectadas.

“Lo único que pido es poder recuperar un estilo de vida normal, y cualquier cosa después de eso es ganancia. Mil gracias por sus oraciones, pensamientos y por estar pendientes. Un fuerte abrazo”, añadió en su publicación.

La comunidad deportiva y sus seguidores han manifestado su apoyo al velerista y ahora también cicista, quien ha puesto en alto el nombre de Guatemala a lo largo de su destacada trayectoria.