Hino One La Red hace historia: debut continental con triunfo en la Vuelta Independencia

El ciclismo guatemalteco escribió una nueva página dorada con el debut internacional del equipo Hino One La Red, que recientemente se presentó como la primera grupeta nacional en alcanzar la categoría Continental. Y como si el estreno necesitara un marco especial, el telón se levantó fuera de casa y con protagonismo.

El conjunto, tres veces campeón de la Vuelta a Guatemala, vivió su bautizo de fuego en la Vuelta Independencia, celebrada en República Dominicana del 24 de febrero al 1 de marzo. No fue un simple viaje internacional: fue la confirmación de que el ciclismo chapín ya rueda en las grandes ligas.

Bajo la dirección del totonicapense Alfredo Ajpacajá, el equipo presentó un bloque de experiencia y carácter: los guatemaltecos Mardoqueo Vásquez, Dorian Monterroso y Édgar Torres, junto con los colombianos Yesid Pira, Nicolás Paredes y Jeisson Casallas. Un grupo equilibrado entre escaladores y gregarios de oficio, diseñado para competir sin complejos.

La apuesta dio resultados. En su primera incursión dentro del calendario de la UCI, Hino dejó huella con una actuación que combinó estrategia, resistencia y ambición.

La gran explosión llegó en la tercera etapa, la temida etapa reina, donde Yesid Pira conquistó la cima con autoridad, mientras Nicolás Paredes sellaba el tercer lugar. Detrás del ataque decisivo hubo un trabajo silencioso pero determinante, liderado por Mardoqueo Vásquez, quien marcó el ritmo en los tramos de alta montaña para desgastar rivales y abrir camino.

Pero el triunfo no fue flor de un día. El equipo defendió con inteligencia el liderato de la montaña y al cierre de la competencia, Pira se consagró campeón de la modalidad de montaña, confirmando el poderío del conjunto en terrenos exigentes.

En la clasificación por equipos, el Hino One La red, terminó en la segunda posición de la general, solo debajo de los colombianos del Team Medellín, dejando un balance positivo en su primera incursión en el ámbito internacional.