Raúl Tejada y Ana García Rodas brillan en el Ironman 70.3 y llenan de orgullo a Guatemala

Tejada y García Rodas lograron además su clasificación al Campeonato Mundial de Ironman, que se celebrará los días 12 y 13 de septiembre de 2026.

La competencia se inició en el lago de Ilopango, con 1.9 kilómetros de natación, seguido de un exigente tramo de 90 kilómetros de ciclismo rumbo a San Salvador y un cierre de 21.1 kilómetros de carrera a pie, la cual atravesó sectores emblemáticos, incluido el centro histórico de la capital salvadoreña.

En la rama masculina, Raúl Tejada cruzó la meta con un tiempo oficial de 4:12:58 horas, resultado que lo colocó en lo más alto del podio, según datos divulgados por el Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (Indes).

El segundo lugar fue para el italiano Giacomo Mevio, mientras que el panameño Anel Acosta completó el podio en la tercera posición.

La alegría para Guatemala se completó en la categoría femenina, donde Ana García Rodas dominó su división con un registro de 4:50:24, y así confirmó el buen momento del triatlón guatemalteco en competiciones internacionales.

El Ironman 70.3 —conocido también como “medio Ironman”— es una de las pruebas más exigentes del calendario mundial de triatlón. El nombre 70.3 hace referencia al total de millas recorridas entre las tres disciplinas.

"Bendecido con Dios por el triunfo, después de una de no competir desde hace un año", indicó Tejada, quien se clasificó al Campeonato Mundial Triatlón de Niza, Francia. García Rodas también estará presente en el Mundial.