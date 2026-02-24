De Argentina a Guatemala en bicicleta, tres amigos recorren 17 países rumbo al Mundial 2026

Tres amigos de Gualeguaychú, Entre Ríos, Argentina, llegaron a Guatemala con una misión: llegar pedaleando desde Argentina hasta Estados Unidos para ver a su Selección en el Mundial 2026.

Miguel Silio, Yamandú Martínez y Vicente Conculini son tres entrerrianos con un sueño tan loco como hermoso que empezó el 16 de agosto de 2025.

Guatemala representa el destino número 14 de una travesía que ya suma 11,000 kilómetros de asfalto, ripio, montañas y aventuras por Sudamérica y Centroamérica. "Los tres mosqueteros sobre ruedas" partieron desde la Municipalidad de Gualeguaychú con la mochila cargada de ilusión, mate argentino, la bandera celeste y blanca, y las ruedas apuntando al norte del continente.

Prensa Libre los visitó en la Zona 10 de Ciudad de Guatemala en el local de MiniMotors, donde los ciclistas compartieron los detalles de una aventura que documentan a través de sus redes sociales @enbiciandoalmundo.

"Centroamérica nos ha sorprendido para bien", confiesa Miguel Silio con una sonrisa. "Habíamos leído algunas noticias no tan positivas sobre la seguridad y nuestro paso por esta región ha sido bastante agradable. "La gente ha sido increíble en todos lados. Siempre hay alguien que te ayuda, que te orienta, que te ofrece un lugar para dormir o simplemente te da ánimos para seguir", agradece Yamandú.

DE ARGENTINA AL MUNDIAL, ENBICIANDOALMUNDO. Un trio de argentinos, inspirados por la pasión al futbol, decidieron recorrer América para llegar a Kansas. (Foto Prensa Libre: Juan Diego González).

Once mil kilómetros y catorce países después

La travesía comenzó en agosto de 2025 y ya atravesó Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador y ahora Guatemala. Cada país significó un desafío diferente, desde las alturas extremas de Bolivia y Perú —donde alcanzaron los 4,600 metros sobre el nivel del mar— hasta el calor sofocante de las costas centroamericanas.

El obstáculo más temido de toda la travesía fue el Tapón del Darién, la zona selvática entre Colombia y Panamá que interrumpe la Carretera Panamericana y es considerada una de las regiones más peligrosas del mundo. "Intentamos ir en una lanchita que era una travesía linda y segura, pero no llevaban las bicis porque era temporada alta. Decidimos irnos en avión, desarmar todo, subirlo y volver a armar allá en Panamá", relata Vicente sobre el cruce realizado el 7 de enero.

"Las temperaturas han sido un desafío constante", explica Vicente Conculini. "Pasamos de los 40 grados en algunos tramos a temperaturas bajo cero en las montañas de Sudamérica. Tu cuerpo se tiene que adaptar constantemente y la bicicleta también sufre con esos cambios."

En El Salvador y Guatemala, los ciclistas fueron escoltados por la policía local y visitaron la Embajada Argentina en las capitales de ambos países, recibiendo apoyo institucional en su travesía hacia el Mundial. En Guatemala, los tres argentinos recorrieron ciudades históricas, conocieron la cultura maya y fueron recibidos con los brazos abiertos.

Vicente Conculini documenta el camino de ripio que atravesaron en bicicleta en el camino a honduras. (Video: @enbiciandoalmundo).

Miguel Silio, Vicente Conculini y Yamandú Martínez tomando "unos mates" en el histórico Salar de Uyuni en su paso por Bolivia. (Foto Prensa Libre: @enbiciandoalmundo).

"Leo, vamos en bici a tomar unos mates"

La invitación a Lionel Messi, Dibu Martínez, Rodrigo De Paul y al resto de la Scaloneta se volvió viral gracias a un video. "Leo, te avisamos que en junio estamos en Estados Unidos para verte jugar. Vamos en bicicleta para tomar unos mates con vos. Si me clavás el visto, ¡puñete!".

"Nosotros invitamos a Messi a tomar unos mates como un chiste, pero chiste no es, es realmente nuestro objetivo", aclara Miguel Silio. El sueño de compartir mate con el capitán argentino y el resto del plantel. Los hashtags #calentaelaguamessi y #ysinopuñete se han popularizado en sus redes sociales donde miles de seguidores acompañan día a día la travesía de los entrerrianos.

La cábala que empezó en Rusia

Esta no es la primera vez que Miguel Silio viaja en bicicleta a un Mundial. En 2018 pedaleó desde Madrid hasta Moscú para vivir el Mundial de Rusia, y en 2022 repitió la hazaña recorriendo 10,000 kilómetros desde Madrid hasta Qatar, donde vio a Argentina coronarse campeón del mundo.

"Desde que fui a Qatar y viví esa experiencia de ver a Argentina campeona del mundo, supe que para el 2026, cuatro años después, quería hacer lo mismo", confiesa Miguel sobre la cábala que lo llevó a emprender este tercer viaje mundialista. "Pero esta vez quería salir desde casa, desde Gualeguaychú, y recorrer todo el continente hasta llegar al Mundial."

Miguel Silio, Vicente Conculini y Yamandú Martínez posan para Prensa Libre con sus bicicletas. (Foto Prensa Libre: Juan Diego González).

Destino Kansas, 16 de junio

"Vamos a ir por la zona de Cancún, hay ruinas hermosas de Mayas por acá, y de ahí vamos a empezar a subir por el Atlántico hasta Ciudad de México, pasando por Monterrey hasta llegar a la frontera. De ahí vamos a ir subiendo a Kansas que es donde concentra la Selección Argentina", explica Vicente sobre la ruta que les queda por delante.

El Mundial arranca el 11 de junio y Argentina juega el 16, por lo que los ciclistas planean llegar la primera semana de junio a Kansas. Por delante quedan aproximadamente 6,000 kilómetros divididos en tres países: Belice, México y mitad de Estados Unidos.

Mientras el mundo se prepara para ver el Mundial desde las pantallas, Miguel Silio, Yamandú Martínez y Vicente Conculini lo viven pedaleando kilómetro a kilómetro. El mapa se acorta, la cuenta regresiva ya empezó, y el mate para Messi sigue esperando.