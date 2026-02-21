¡Confirmado! Argelia hace oficial el amistoso en Italia frente a la Selección de Guatemala

La Federación de Fútbol de Argelia confirmó oficialmente que su selección mayor disputará un partido amistoso internacional contra Guatemala durante la próxima fecha FIFA de marzo. El combinado africano, que ya aseguró su clasificación al Mundial 2026, aprovechará esta ventana internacional para medirse a la Azul y Blanco en un compromiso que representa un gran desafío para ambos equipos.

El encuentro se llevará a cabo en el emblemático Estadio Luigi Ferraris de la ciudad de Génova, Italia. El histórico recinto es casa del Genoa CFC y la UC Sampdoria, dos clubes tradicionales del fútbol italiano que han forjado la historia del calcio en el país europeo.

Este escenario le da un toque especial al enfrentamiento entre Guatemala y Argelia. La selección guatemalteca tendrá la oportunidad de jugar en uno de los estadios más emblemáticos de Italia ante un rival que estará presente en la próxima Copa del Mundo, lo que convierte a este amistoso en una prueba de altísimo nivel para la Azul y Blanco.

DATOS DEL PARTIDO

Partido: Guatemala vs. Argelia (Amistoso Internacional)

Guatemala vs. Argelia (Amistoso Internacional) Fecha: Viernes 27 de marzo de 2026

Viernes 27 de marzo de 2026 Estadio: Luigi Ferraris

Luigi Ferraris Ciudad: Génova, Italia

Génova, Italia Hora local: 20:30 horas (Italia)

20:30 horas (Italia) Hora Guatemala: 13:30 horas / 1:30 p.m.

Prueba de fuego ante rival mundialista

El compromiso se disputará el viernes 27 de marzo, será una oportunidad única para que la afición chapina pueda seguir a su selección enfrentándose a un adversario de categoría mundial que estará presente en la próxima Copa del Mundo.

Argelia aprovechará este amistoso para consolidar su modelo de juego y afinar los últimos detalles de cara al Mundial 2026 que iniciará el 11 de junio. Los africanos cuentan con un plantel de alto nivel encabezado por figuras como Riyad Mahrez, estrella del fútbol europeo, Ismaël Bennacer y Houssem Aouar, referentes con experiencia en las grandes ligas del Viejo Continente.

Para la Selección de Guatemala, este partido representa una prueba de alta exigencia. Enfrentar a un combinado que participará en la máxima competencia del fútbol mundial supone una vitrina invaluable y una experiencia competitiva de gran valor para el proceso de la Azul y Blanco.

Posible segundo amistoso en Europa

Se espera que en los próximos días la Federación Nacional de Fútbol de Guatemala confirme un segundo partido amistoso internacional durante esta misma gira europea. La Azul y Blanco busca aprovechar la fecha FIFA de marzo para disputar al menos dos compromisos de preparación en territorio europeo como parte de su proceso de desarrollo y proyección internacional.