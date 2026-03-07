Mixco vence a Guastatoya y suma tres puntos clave en el inicio de la segunda vuelta del Clausura 2026

Mixco se llevó los tres puntos en el partido que abrió la segunda vuelta del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala al vencer 1-0 a Guastatoya en el estadio Santo Domingo de Guzmán. El único gol del encuentro llegó al minuto 35 y los chicharroneros resistieron la presión visitante en el complemento para cerrar con victoria el primer partido de la segunda mitad del torneo.

Ambos equipos llegaban al duelo con 13 puntos en la tabla del Clausura 2026, lo que convertía el partido en un duelo directo con implicaciones importantes en la clasificación. Con este resultado, Mixco suma 16 unidades y escala posiciones, mientras que Guastatoya se queda con 13 y no logra sumar en el arranque de la segunda vuelta.

El primer tiempo fue parejo en sus primeros minutos, con ambos equipos disputando el control del balón sin generar situaciones claras. Guastatoya tuvo la posesión en los primeros tramos del partido, pero fue perdiendo ritmo conforme avanzó el reloj, lo que le dio espacios a Mixco para crecer en el partido.

El gol que definió el partido

La acción decisiva llegó al minuto 35. Allen Yanes habilitó con un gran pase a Nicolás Martínez, quien no perdonó y puso el 1-0 para el Deportivo Mixco. El tanto cambió el panorama del partido y Mixco tomó el control del duelo en los minutos siguientes hasta llegar al descanso con la ventaja mínima.

En el segundo tiempo, Guastatoya salió con más intensidad en busca del empate. Los Pecho Amarillo tuvieron su mejor ocasión al minuto 52, cuando José Almanza se quedó solo frente al marco de Mixco pero no pudo rematar con efectividad. Los visitantes realizaron varios cambios para mover el marcador pero no encontraron el camino al arco rival.

Mixco supo administrar la ventaja con orden defensivo durante todo el complemento. Los Chicharroneros acumularon tarjetas amarillas en el tramo final, con tres cartones en el segundo tiempo, pero nunca perdieron la solidez necesaria para sostener el resultado ante un Guastatoya que lo intentó hasta el final.

El partido cerró con una ocasión clara para los visitantes al minuto 93, cuando un disparo de Samuel Garrido se estrelló en el travesaño del marco de Mixco. El palo le negó el empate a Guastatoya en el tiempo añadido y selló la victoria de los Chicharrones en el inicio de la segunda vuelta.

Con este triunfo, Mixco se reafirma como uno de los equipos más sólidos en la tabla acumulada, donde ocupa el segundo lugar con 60 puntos. Guastatoya, en cambio, suma su segunda derrota consecutiva y deberá reaccionar en las próximas jornadas para no alejarse de la zona de clasificación del Clausura 2026.