Aurora y Xelajú MC firman empate sin goles en el estadio Guillermo Slowing

Aurora FC y Xelajú MC igualaron 0-0 este domingo en el estadio Guillermo Slowing en la jornada 12 del Torneo Clausura 2026. El partido tuvo como momento más destacado un penal fallado por Aurora en la segunda mitad que pudo haber definido el resultado a favor de los aurinegros.

Alejandro Galindo, quien había ingresado desde el banco minutos antes, tomó la responsabilidad desde el punto penal al minuto 72 tras una mano de José Longo dentro del área, pero mandó el balón por encima del arco de Xelajú. La ocasión más clara del encuentro se fue sin gol y el marcador no se movió hasta el pitazo final.

El resultado deja a Aurora con 14 puntos en la tabla del Clausura 2026, sin poder salir de la zona media de la clasificación. Xelajú, por su parte, se queda con 19 unidades en el tercer lugar y no logra acercarse a Comunicaciones en el liderato, en un empate que no le conviene a ninguno de los dos equipos en sus respectivos objetivos.

Penal desaprovechado

La acción más importante del partido llegó al minuto 71. Una mano dentro del área de José Longo le dio a Aurora la oportunidad de adelantarse desde el punto penal. Alejandro Galindo tomó la responsabilidad pero mandó el balón por encima de la portería de Xelajú, desperdiciando la ocasión más clara del encuentro.

Xelajú tuvo su mejor momento en los minutos finales. Los Superchivos generaron algunas llegadas que Nery Lobos resolvió sin complicaciones. La más clara fue un cabezazo de Harim Quezada al minuto 28 que se fue apenas a un costado del arco aurinegro.

Un episodio polémico quedó sin sanción al minuto 58. Kevin Ruiz propinó un golpe con la mano a Alex Díaz dentro del campo sin que el árbitro ni sus asistentes lo observaran, acción que no tuvo ninguna consecuencia disciplinaria para el jugador de Xelajú.

El jugador de Xelajú, Jesús Antonio López, no ocultó su molestia con el resultado al final del partido. "Otra vez quedamos a deber de visita, tenemos que corregir eso", señaló el futbolista, quien también reconoció que "ya son varios partidos sin lograr sumar de a tres en partidos de visita." López fue claro al agregar que "para ser campeones hay que poder ganar de visita también."

Con este empate, Xelajú no ha logrado sumar de tres como visitante en ninguna de las jornadas disputadas hasta ahora, situación que el plantel deberá corregir si los Superchivos quieren mantenerse en la pelea por el liderato del Clausura 2026 en la segunda vuelta del torneo.