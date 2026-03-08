Marquense vence 1-0 a Malacateco en los últimos minutos y suma tres puntos vitales en su lucha por el descenso

Marquense consiguió este sábado un triunfo importante del Clausura 2026 al vencer 1-0 a Malacateco en el estadio Marquesa de la Ensenada, con un gol de Diego Casas al minuto 86. El resultado le da a Omar Arellano su primera victoria desde que asumió el banco de los Leones para la segunda vuelta del torneo.

El técnico mexicano llegó a Marquense con la misión de sacar al equipo del último lugar de la tabla acumulada, donde los Leones acumulan 32 puntos en zona de descenso. Este triunfo es el primero de la segunda vuelta para el conjunto de San Marcos y representa un impulso fundamental en su lucha por alejarse de los puestos de peligro en las 10 jornadas que restan del torneo.

El partido fue parejo durante los 90 minutos. Marquense tuvo que afrontar el encuentro con una lesión temprana, ya que Marvin Ceballos salió al minuto 12 tras una caída que le afectó la pierna derecha. Pese al contratiempo, los Leones mantuvieron su orden y fueron de menos a más en el complemento, donde comenzaron a generar peligro constante sobre el área de Malacateco.

El gol de Casas en el momento justo

Marquense presionó con insistencia en la recta final del partido. Presionaron constantemente sobre el área de los Toros de Malacatán y la defensa visitante comenzaba a ceder. Al minuto 86, Diego Casas aprovechó un tiro de esquina para lanzarse de palomita dentro del área y cabecear el balón al fondo de la red, desatando la celebración en el Marquesa de la Ensenada.

El tanto llegó después de que los Leones reclamaron un penal al minuto 74 que el árbitro no concedió, y tras varias llegadas peligrosas de Casas que el portero Miguel Jiménez había logrado resolver. El delantero uruguayo fue la figura del partido con su movilidad constante y su capacidad para generar peligro en las acciones a balón parado.

Malacateco, por su parte, tuvo sus opciones más claras en la primera mitad. Los Toros desperdiciaron una ocasión clara al minuto 22 y otra al minuto 35, situaciones que resultaron determinantes para el resultado final. En el segundo tiempo, el equipo dirigido por los Toros no logró sostener su nivel y fue perdiendo terreno ante el empuje local.

Con esta victoria, Marquense suma 12 puntos en el Clausura 2026 y da un paso importante para salir del fondo de la tabla. Omar Arellano arranca su etapa al frente de los Leones con el pie derecho y demuestra desde el primer partido que el equipo tiene capacidad de competir y sumar en la segunda vuelta del torneo.