“No hay que ser mediocres, hay que mejorar las canchas”: Jesús López vuelve a quejarse

Jesús López volvió a alzar la voz sobre el estado de las canchas en Guatemala. El jugador de Xelajú MC, que este domingo disputó el empate 0-0 ante Aurora en el estadio Guillermo Slowing, reiteró una crítica que ya había planteado en jornadas anteriores: las malas condiciones de los campos de juego afectan el desarrollo del fu

tbol en el país.

No es la primera vez que “Chucho” López hace este señalamiento. El futbolista ya había expresado su inconformidad en fechas previas del Clausura 2026, pero en esta ocasión fue más directo tras visitar la cancha de Aurora.

López comparó las condiciones de varios estadios del torneo y señaló que solo algunos presentan un estado aceptable. “No hay que ser mediocres, hay que buscar mejorar las canchas”.

Las declaraciones de López

Según el mediocampista, recintos como el Mario Camposeco de Xelajú, el Pensativo de Antigua GFC, El Trébol de Municipal y el Cementos Progreso de Comunicaciones son los que ofrecen mejores condiciones en la Liga Nacional.

En contraste, considera que el resto de escenarios presentan problemas que afectan directamente la calidad del juego.

El calor en la cancha de Aurora, donde la temperatura llegó a los 32 grados centígrados durante el partido de Mictlán ante Municipal, fue otro factor que López incluyó en su análisis. "En esta cancha no se puede dar ritmo de juego aunque queramos", mencionó el jugador, quien también recalcó que "en Guatemala hay talento, pero en estas canchas tan malas no se puede mostrar. Por eso todos nos superan." “No es por nosotros, es por el futbol de Guatemala”, dijo.

“No es lo mismo venir a jugar en estas canchas que hacerlo en nuestro estadio, en el Pensativo, El Trébol o el Cementos”.

Para López, la solución es clara y el mensaje va dirigido a quienes tienen la responsabilidad de tomar decisiones. "Para que el futbol de Guatemala mejore hay que dar ese paso extra que se necesita", concluyó el jugador, dejando un llamado directo a las autoridades del fútbol guatemalteco para que atiendan una situación que, según él, frena el crecimiento del balompié nacional.

Las declaraciones del futbolista se suman a un debate que ha crecido en las últimas semanas sobre las condiciones de los estadios en el torneo guatemalteco.