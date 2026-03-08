Clausura 2026: Cobán rescata el empate 2-2 ante Antigua en los últimos minutos con gol de penalti

Cobán Imperial rescató un punto en los últimos instantes al empatar 2-2 ante Antigua GFC en la jornada 12 del Torneo Clausura 2026. Janderson Pereira convirtió un penal al minuto 92 para evitar la derrota de los Príncipes Azules en un partido que parecía perdido para el equipo de Martín García.

El resultado le sabe a poco a Antigua GFC, que dominó gran parte del encuentro con dos goles de ventaja y estuvo cerca de conseguir una victoria que los hubiera acercado más a la zona de clasificación. Los Panzas Verdes, dirigidos por Mauricio Tapia, terminaron con nueve jugadores tras las expulsiones de Maziero al inicio del segundo tiempo y Enzo Fernández al minuto 93.

Cobán llegaba al partido en el segundo lugar de la tabla con 21 puntos y con la necesidad de sumar para mantenerse cerca del líder Comunicaciones. Los Príncipes Azules tuvieron un primer tiempo muy complicado pero su capacidad de reacción en el complemento les permitió rescatar un punto que mantiene vivas sus aspiraciones en el torneo.

El desarrollo del partido

Antigua dominó el primer tiempo con claridad. José Ardón abrió el marcador al minuto 24 con un remate de tiro libre, y Juan Guillermo Carbonell amplió la ventaja al minuto 37 con un cabezazo dentro del área para poner el 2-0 antes del descanso. Los Panzas Verdes llegaron al intermedio con una ventaja que parecía suficiente para asegurar los tres puntos.

El segundo tiempo cambió el panorama para Antigua. En la primera jugada del complemento, Agustín Maziero vio la segunda amarilla por un aparente planchazo y dejó al conjunto colonial con diez jugadores. Pese a la inferioridad numérica, Antigua logró sostener la ventaja durante varios minutos ante un Cobán que tardó en reaccionar.

Los Príncipes Azules descontaron al minuto 80 con un remate de Juan Carlos Winter en la primera ocasión clara que generaron en el partido. El gol le dio esperanza a Cobán y los visitantes comenzaron a presionar en busca del empate con mayor intensidad en los minutos finales.

El penal llegó al minuto 89 tras una mala recepción de Héctor Prillwitz que derribó a un rival dentro del área. Janderson Pereira tomó la responsabilidad y no falló, mandando el balón al ángulo superior para poner el 2-2 al minuto 92. Un minuto después, Enzo Fernández vio la roja para Antigua y el partido cerró con el marcador igualado.