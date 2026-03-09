“Queremos la 33 a toda costa”, afirma José Carlos Pinto tras la goleada Comunicaciones

El cuadro de Comunicaciones firmó una victoria categórica ante Deportivo Achuapa en el cierre de la jornada 12 del Torneo Clausura 2026, en un partido en el que los albos hicieron valer su condición de local en el Estadio Cementos Progreso, que presentó un gran ambiente.

El conjunto crema ganó, gustó y goleó al cuadro cebollero, y brindó a su afición una noche memorable. Con este resultado, el equipo dirigido por Marco Antonio Figueroa se consolida como líder en solitario del campeonato, con una ventaja de tres puntos sobre su perseguidor inmediato.

Comunicaciones atraviesa uno de sus mejores momentos del torneo. Tras conseguir su cuarta victoria consecutiva, los albos prácticamente se han alejado de la zona de riesgo en la tabla acumulada, en la que ahora se ubican en la octava posición con 42 puntos.

El sólido rendimiento en el Clausura 2026 ha permitido al club enfocarse nuevamente en sus aspiraciones históricas y dejar atrás los fantasmas del descenso.

Pinto: “Teníamos sed de revancha desde diciembre”

Tras el triunfo, uno de los referentes y capitán del equipo, José Carlos Pinto, habló con los medios y expresó: “Desde que iniciamos nuestra pretemporada en diciembre teníamos esa sed de revancha: lavarnos la cara en este torneo, ya que el torneo pasado fue muy malo, y este lo hemos arrancado muy bien”.

Pinto también destacó la evolución física y futbolística del plantel: “Hemos ido mejorando en el torneo jornada tras jornada. El equipo se ve mejor físicamente; veníamos de casi mes y medio jugando muy seguido y es muy complejo, pero el equipo cada vez se ve mejor y la idea del profe se asimila mejor. El equipo juega mejor y la competencia interna está muy bien, y eso hace que el equipo se vea bien”.

El objetivo: la 33

El defensor fue claro con la ambición del grupo para este semestre: “Estamos buscando nuestra mejor versión, llegar tanto a nivel individual como colectivamente a un nivel óptimo para pelear por el título, que es lo que queremos en este torneo, y buscar la 33 a toda costa”.

Un equipo que no se rinde

Sobre los encuentros en los que Comunicaciones ha comenzado perdiendo, Pinto comentó: “Ha habido partidos en los que hemos iniciado abajo en el marcador, pero creo que el grupo lo tiene claro: perder no es opción para nosotros. Buscamos ganar a toda costa, sin importar el rival que esté enfrente ni el lugar, y eso es lo que nos ha convencido de sacar los tres puntos en cualquier cancha”.