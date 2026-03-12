Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026: así marcha tras el triunfo de Mictlán

El Atlético Mictlán consiguió este miércoles un triunfo clave frente a Aurora FC en el partido correspondiente a la jornada 11 del Torneo Clausura 2026. Gracias a sus dos victorias consecutivas, el equipo miteco ha logrado salir de los últimos puestos de la tabla acumulada, donde pelea por evitar el descenso de categoría, y además escaló posiciones en la clasificación del torneo.

Con los doce clubes en competencia, ya se han disputado doce jornadas completas del campeonato. El liderato continúa en manos de Comunicaciones, que atraviesa un gran momento en el certamen. Los albos asumieron la cima desde la jornada 11 gracias a cuatro victorias consecutivas, resultados que les permiten mantenerse en lo más alto del Clausura con 25 puntos.

En la segunda posición aparece Cobán Imperial, que suma 22 unidades, mientras que Xelajú MC ocupa la tercera casilla con 19 puntos. El cuarto lugar es para Municipal, que registra 18 unidades, pese a que en las últimas jornadas no ha logrado mantener una racha constante de triunfos, el Deportivo Mixco, con dos victorias consecutivas, ascendió a la quinta posición con 16 puntos.

En el sexto lugar se ubica Atlético Mictlán, que ha protagonizado una notable remontada en la última semana y ahora suma 15 unidades. Con la misma cantidad de puntos aparece Deportivo Achuapa en la séptima casilla, aunque el equipo ha perdido terreno tras sus últimos resultados. Por su parte, Antigua GFC ocupa la octava posición con 14 puntos, siendo por ahora el último equipo dentro de los puestos de clasificación.

Así está la zona baja

En la parte baja de la tabla, Aurora FC se ubica en la novena posición con 14 unidades. El décimo lugar corresponde a Guastatoya, que suma 13 puntos, mientras que Malacateco aparece en la penúltima casilla con 12 unidades. En el último lugar se encuentra Marquense, también con 12 puntos, comprometido en la lucha por salir del fondo de la clasificación.

Con varias jornadas aún por disputarse, el torneo entra en una fase clave, donde algunos equipos buscarán consolidarse en la parte alta, mientras otros lucharán por alejarse de los últimos lugares y mantenerse en competencia por la clasificación.