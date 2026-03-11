Liga Nacional: Mictlán derrota a Aurora y toma ventaja en la lucha por el descenso

El Atlético Mictlán se hizo fuerte como local y derrotó 2-0 a Aurora FC en el estadio La Asunción, en el partido reprogramado correspondiente a la jornada 11 del Torneo Clausura 2026.

El conjunto miteco fue superior durante los 90 minutos y consiguió un triunfo justo y vital en sus aspiraciones por alejarse de la zona de descenso. Con esta victoria, la segunda consecutiva, los Conejos lograron abandonar los últimos puestos de la tabla acumulada y ahora se ubican en la décima posición con 39 puntos, cuatro unidades por encima de sus perseguidores directos, Guastatoya y Marquense, ambos con 35.

Desde el inicio del encuentro, Mictlán tomó el control del balón y manejó las acciones ante su afición, consciente de la importancia del resultado. La recompensa llegó al minuto 30, cuando el goleador guatemalteco William Jehú Fajardo apareció en el área para marcar el 1-0, firmando así su sexto gol del torneo. Con esa ventaja, el cuadro local se fue al descanso.

En la segunda mitad, Aurora intentó reaccionar y buscó el empate, aprovechando un leve bajón en la intensidad del equipo miteco. Sin embargo, cuando el conjunto aurinegro mostraba su mejor momento, apareció el paraguayo Julio César Rodríguez, quien al minuto 69 anotó el 2-0 definitivo y devolvió la tranquilidad a los locales.

Con el marcador a favor, Mictlán volvió a adueñarse del partido y estuvo cerca de ampliar la ventaja. El guardameta Liborio Sánchez se convirtió en figura para Aurora al evitar que el marcador fuera más abultado. Incluso, al minuto 80, Fajardo desperdició una clara ocasión para firmar su doblete y el tercer gol de la tarde.

En los minutos finales, el conjunto local administró el balón y el tiempo para asegurar una victoria clave en su lucha por mantener la categoría.

Por su parte, Aurora FC volvió a mostrar irregularidad y no logró meterse de lleno en el partido, consumando una derrota que le cuesta caro. Con este resultado, el equipo dirigido por Saúl Phillips sale de la zona de clasificación y compromete sus aspiraciones en el torneo.

Lo que viene

En la jornada 13, Aurora visitará a Municipal en el estadio Manuel Felipe Carrera, mientras que Atlético Mictlán afrontará un duelo directo por el descenso cuando visite a Guastatoya, en un partido que promete ser determinante en la tabla acumulada.