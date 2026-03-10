Selección de Guatemala Femenil: Concacaf confirma la fecha y la hora del crucial duelo ante Costa Rica por las Clasificatorias Concacaf W

La Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf) confirmó oficialmente las sedes y los horarios para los partidos correspondientes a la última ventana FIFA de las Clasificatorias Concacaf W, torneo que se disputa entre noviembre de 2025 y abril de 2026 y que servirá como fase preliminar rumbo al Campeonato Concacaf W 2026.

Esta competencia reúne a 29 Asociaciones Miembro y deja fuera únicamente a las dos selecciones mejor posicionadas del ranking regional: Estados Unidos y Canadá, ambas clasificadas de forma automática al torneo premundial.

Al finalizar esta etapa, las seis ganadoras de cada grupo avanzarán al Campeonato Concacaf W 2026, donde se unirán a las norteamericanas para conformar un torneo de ocho selecciones.

Este campeonato será fundamental, ya que otorgará los boletos de la confederación a dos eventos de talla global: la Copa Mundial Femenina de la FIFA Brasil 2027 y los Juegos Olímpicos de Verano Los Ángeles 2028.

Guatemala llega invicta y en busca del boleto al premundial

Tras la confirmación oficial del calendario para abril, la Selección Nacional Femenina de Guatemala, dirigida por la mexicana Karla Amaya, ya conoce la fecha y la hora de su duelo clave frente a Costa Rica, compromiso que definirá al ganador del Grupo C y, con ello, al país que obtendrá el pase directo a la última fase en busca del boleto al Mundial.

El combinado guatemalteco llega con paso perfecto luego de tres presentaciones contundentes: un 4-1 ante Bermudas en la primera jornada, un 6-0 sobre Granada en el Estadio Cementos Progreso y un histórico 13-0 frente a Islas Caimán, resultado que marcó un récord para la Azul y Blanco en competiciones oficiales.

Guatemala suma 9 puntos con una diferencia de goles de +22, lo que la mantiene en el primer puesto del grupo. Costa Rica es el último obstáculo y el rival directo por la clasificación.

Fecha y hora del partido: Costa Rica vs. Guatemala

El encuentro decisivo entre Guatemala y Costa Rica se disputará el sábado 18 de abril de 2026 a las 18.00 horas de Guatemala, en el Estadio Nacional, San José, Costa Rica. Este será el duelo que defina al representante del Grupo C en el premundial de Concacaf.

Para Guatemala, un empate podría no ser suficiente, por lo que saldrá obligada a sumar una victoria o, como mínimo, un resultado que mantenga su superior diferencia de goles.