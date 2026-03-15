Cobán Imperial le arrebata el liderato a Comunicaciones con victoria 2-0

Cobán Imperial venció 2-0 a Comunicaciones este domingo en el estadio José Ángel Rossi y le arrebata el liderato del Torneo Clausura 2026 a los cremas. Los Príncipes Azules, dirigidos por Martín García, aprovecharon su localía para superar al hasta entonces líder del torneo con dos goles en el primer tiempo que definieron el partido.

Los dos tantos llegaron en un lapso de cinco minutos y sentenciaron el encuentro antes del descanso. Steven Paredes abrió el marcador al minuto 18 con un derechazo desde la entrada del área que venció a Fredy Pérez, y Thales Moreira amplió la ventaja al minuto 23 con un certero cabezazo tras un tiro de esquina de Janderson Pereira para poner el 2-0.

Comunicaciones llegaba al partido como líder con 25 puntos y con la intención de mantenerse en la cima. Sin embargo, los cremas de Marco Antonio Figueroa no pudieron con un Cobán que fue superior en la primera mitad y que supo defender el resultado en el segundo tiempo pese a la presión visitante.

Con este resultado, Cobán Imperial llega a 25 puntos e iguala a Comunicaciones en la tabla, pero toma el liderato por diferencia de goles. Los cremas, en cambio, quedan segundos y deberán reaccionar en las próximas jornadas para recuperar la cima del Clausura 2026.

Cobán dominó, Comunicaciones no pudo reaccionar

Los Príncipes Azules fueron el equipo más sólido durante los primeros 45 minutos. Cobán propuso el juego desde el inicio y castigó a un Comunicaciones que tardó en entrar al partido. El portero Tomás Casas también fue figura con una atajada clave al minuto 29 ante un remate de Lynner García cuando los cremas intentaban reaccionar.

En el segundo tiempo, Comunicaciones tuvo el control del balón y buscó con insistencia el descuento. Los cremas reclamaron un penal al minuto 49 que el árbitro no concedió por un previo fuera de lugar, y Dairon Reyes intentó sorprender desde lejos al minuto 37 sin éxito. Cobán se replegó con orden y no permitió que los visitantes recortaran la diferencia.

Los Príncipes Azules administraron el resultado con tranquilidad en el tramo final, pese a acumular varias tarjetas amarillas en el complemento. Comunicaciones nunca encontró la claridad necesaria para batir a Casas, quien cerró la portería cobaltina con una actuación sólida durante todo el partido.

Cobán Imperial cierra la jornada 13 en lo más alto del Clausura 2026 con 25 puntos y diferencia de goles favorable sobre Comunicaciones. Los Príncipes Azules recuperan el liderato que habían cedido en la jornada anterior y demuestran que son uno de los candidatos más serios al título en la segunda vuelta del torneo.