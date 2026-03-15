Municipal golea 4-1 a Aurora en El Trébol con triplete de José Mena

Municipal venció 4-1 a Aurora FC este domingo en el estadio Manuel Felipe Carrera en la jornada 13 del Torneo Clausura 2026. Los rojos dominaron el partido de principio a fin con una actuación destacada de José Mena, quien anotó un triplete histórico que lo llevó a los 26 goles en la Liga Nacional.

Erik López abrió el marcador al minuto 14 tras un robo de balón de Cristian Hernández en la salida de Aurora. José Mena amplió la ventaja al minuto 21 con un remate de primera intención tras un tiro de esquina para poner el 2-0 antes del descanso. Al inicio del segundo tiempo, Pablo Mingorance descontó para los aurinegros con un golazo de tiro libre desde larga distancia, pero Mena completó su triplete con goles al minuto 74 y al 90 para establecer el definitivo 4-1.

Con este resultado, Municipal escala a la tercera posición del Clausura 2026 con 21 puntos, manteniéndose en la pelea por los primeros lugares del torneo. Aurora, en cambio, se queda en la penúltima posición con 14 unidades, fuera de la zona de clasificación y sin encontrar regularidad en la segunda vuelta.

Municipal salió con intensidad desde el inicio y generó peligro constante en los primeros minutos. Los rojos tuvieron varias llegadas antes del gol, con un cabezazo de Samayoa que se estrelló en el travesaño al minuto 7 como la más clara. La apertura del marcador llegó al minuto 14 con el gol de Erik López, y siete minutos después Mena sentenció el primer tiempo con el 2-0.

Aurora reaccionó al inicio del complemento con el golazo de Mingorance al minuto 46, quien sorprendió a Kenderson Navarro con un disparo de larga distancia desde un tiro libre. El tanto le dio vida a los aurinegros, que comenzaron a presionar con más intensidad y complicaron a un Municipal que sufrió en varios momentos del segundo tiempo.

Sin embargo, los rojos respondieron con contundencia. Al minuto 74, Mena aprovechó un balón suelto del portero Liborio Sánchez para poner el 3-1. Ya en el tiempo añadido, al minuto 90, completó su triplete con el 4-1 definitivo, anotación que además llevó al futbolista costarricense a los 26 goles en la Liga Nacional en sus 320 partidos con el torneo guatemalteco.

Con este triunfo Municipal sube a 21 puntos y escala a la tercera posición del Clausura 2026, manteniéndose en la pelea por los primeros lugares. Aurora, en cambio, se queda con 14 unidades en la penúltima posición de la tabla y no logra salir de la zona baja en la segunda vuelta del torneo.