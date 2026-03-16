Liga Nacional: Así marcha la tabla acumulada, con cuatro equipos peleando de lleno por no bajar de categoría

Este fin de semana se disputó la jornada 13 del Torneo Clausura del 2026, una fecha llena de futbol en las diferentes canchas del territorio nacional. Fue una jornada que dejó resultados sorprendentes y que puso la tabla acumulada al rojo vivo, con hasta cuatro equipos peleando de lleno por no descender de categoría.

Tras la finalización de la fecha 13 del certamen nacional, sumada a las 22 jornadas del Torneo Apertura , se han disputado un total de 40 fechas durante la temporada. Esto ha provocado que la tabla acumulada esté cada vez más ajustada, con varios equipos luchando jornada a jornada por mantenerse en la Liga Nacional.

En la parte alta, el cuadro de Municipal se mantiene como líder de la tabla acumulada con 69 unidades, luego de conseguir un nuevo triunfo. En la segunda casilla aparece Deportivo Mixco, que vive un buen momento en el certamen, con tres victorias consecutivas que le han permitido consolidarse en el segundo puesto con 63 puntos.

La tercera posición es para Antigua GFC, que suma 57 unidades, mientras que en la cuarta casilla se ubica Aurora con 53 puntos. El conjunto aurinegro no atraviesa un buen Clausura; sin embargo, lo realizado en el torneo anterior le permite mantenerse en la zona alta de la acumulada.

En la quinta posición se encuentra Xelajú MC, que tuvo la oportunidad de acercarse al top 4 en esta jornada, pero el empate frente a los coloniales le impidió recortar distancias. Por su parte, tras su último triunfo en casa ante Comunicaciones, Cobán Imperial se ubica en la sexta casilla con 48 unidades y cada vez se aleja más de la zona de descenso.

En el séptimo lugar aparece Comunicaciones, que vio cortada una racha de cuatro triunfos consecutivos que le permitió salir con mayor holgura de la zona comprometida. El conjunto crema suma 45 unidades y buscará volver a la senda del triunfo en la próxima jornada para seguir respirando en la tabla acumulada.

La octava casilla es para Malacateco, que no está teniendo un buen torneo y se ha complicado en la zona del descenso. El conjunto de Santa Lucía Cotzumalguapa suma 42 unidades y buscará alejarse lo más pronto posible de los últimos puestos.

En la novena posición, ya en zona de riesgo, se encuentra Deportivo Achuapa, que tras varias jornadas con malos resultados se ha metido de lleno en la pelea por la permanencia, con 40 puntos. En la décima casilla aparece Atlético Mictlán con 39 unidades, mientras que en el undécimo puesto se ubica Guastatoya con 38 puntos, equipo que logró un triunfo clave este fin de semana.

En la última posición de la tabla acumulada se encuentra Marquense con 38 unidades, que también consiguió un importante triunfo como visitante durante esta jornada, manteniéndose con vida en la lucha por no descender.

La tabla acumulada está más apretada que nunca, con apenas dos puntos de diferencia entre el décimo y el último lugar. Cada partido será una final y, jornada tras jornada, la tabla puede modificarse debido a la paridad que existe entre los equipos.