Homenaje a Lionel Messi: por qué los partidos en Argentina se detendrán a los 10 minutos

La Asociación del Futbol Argentino (AFA) homenajeará a Lionel Messi con un minuto de aplausos en todos los estadios del país donde se disputen competencias oficiales este fin de semana, luego de que el futbolista de 39 años anunciara su retiro de la selección nacional.

“Se dispone que en la próxima fecha de todas las categorías de todas las disciplinas masculinas y femeninas (Once, Futsal y Fútbol Playa) se detenga el partido a los diez minutos del primer tiempo de juego y se brinde un minuto de aplausos en reconocimiento a la trayectoria de Lionel Messi con la selección argentina”, informó este miércoles la AFA en un boletín.

La entidad agregó que en los estadios que cuenten con pantallas deberá proyectarse, antes del inicio de los encuentros, el video institucional publicado por la AFA en homenaje al excapitán de la Albiceleste.

El material audiovisual, de casi dos minutos, repasa diferentes etapas de la trayectoria de Messi con la selección argentina y concluye con un mensaje de despedida: “Gracias por unir a todo un país detrás de este escudo. Te vamos a extrañar”.

Messi anunció este lunes su retiro de la selección argentina mediante una carta manuscrita en la que explicó las razones de su decisión. “Me vacié, ya no tengo más para dar y aparte vienen chicos muy grandes atrás que merecen estar”, expresó el delantero.

Messi disputó más de 200 partidos con Argentina, marcó 125 goles y registró 68 asistencias desde su debut en 2005 hasta la final del Mundial 2026, en la que la Albiceleste perdió 1-0 frente a España.

Con la selección mayor conquistó el Mundial de Qatar 2022, las Copas América de 2021 y 2024 y la Finalissima de 2022. Además, ganó el Mundial Sub-20 de 2005 y la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008.