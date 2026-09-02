Homenaje a Lionel Messi: por qué los partidos en Argentina se detendrán a los 10 minutos

Fútbol Internacional

Homenaje a Lionel Messi: por qué los partidos en Argentina se detendrán a los 10 minutos

La AFA anunció un reconocimiento especial para Lionel Messi tras la confirmación de su retiro de la selección argentina.

|

time-clock

ATLANTA (United States), 15/07/2026.- Lionel Messi of Argentina celebrates after the team scored a goal during the FIFA World Cup 2026 semifinals match England against Argentina, in Atlanta, USA, 15 July 2026. EFE/EPA/WILL OLIVER

Argentina prepara un homenaje para Lionel Messi.(Foto Prensa Libre: EFE).

La Asociación del Futbol Argentino (AFA) homenajeará a Lionel Messi con un minuto de aplausos en todos los estadios del país donde se disputen competencias oficiales este fin de semana, luego de que el futbolista de 39 años anunciara su retiro de la selección nacional.

“Se dispone que en la próxima fecha de todas las categorías de todas las disciplinas masculinas y femeninas (Once, Futsal y Fútbol Playa) se detenga el partido a los diez minutos del primer tiempo de juego y se brinde un minuto de aplausos en reconocimiento a la trayectoria de Lionel Messi con la selección argentina”, informó este miércoles la AFA en un boletín.

La entidad agregó que en los estadios que cuenten con pantallas deberá proyectarse, antes del inicio de los encuentros, el video institucional publicado por la AFA en homenaje al excapitán de la Albiceleste.

El material audiovisual, de casi dos minutos, repasa diferentes etapas de la trayectoria de Messi con la selección argentina y concluye con un mensaje de despedida: “Gracias por unir a todo un país detrás de este escudo. Te vamos a extrañar”.

LECTURAS RELACIONADAS

De Diomandé a Rodri: los fichajes con los que Real Madrid y Barcelona renovaron sus plantillas.(Foto Prensa Libre: EFE).

Real Madrid y Barcelona revolucionan el mercado: estos fueron todos sus fichajes para la temporada 2026-2027

chevron-right
Qué día se juega el primer clásico entre Barcelona y Real Madrid de la temporada 2026-2027.(Foto Prensa Libre: EFE).

Barcelona vs. Real Madrid: fecha y hora confirmadas para el primer clásico de la temporada 2026-2027

chevron-right

Messi anunció este lunes su retiro de la selección argentina mediante una carta manuscrita en la que explicó las razones de su decisión. “Me vacié, ya no tengo más para dar y aparte vienen chicos muy grandes atrás que merecen estar”, expresó el delantero.

Messi disputó más de 200 partidos con Argentina, marcó 125 goles y registró 68 asistencias desde su debut en 2005 hasta la final del Mundial 2026, en la que la Albiceleste perdió 1-0 frente a España.

Con la selección mayor conquistó el Mundial de Qatar 2022, las Copas América de 2021 y 2024 y la Finalissima de 2022. Además, ganó el Mundial Sub-20 de 2005 y la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008.

ESCRITO POR:

Herberth Marroquín

Periodista de Deportes, con cuatro años de experiencia.

Lee más artículos de Herberth Marroquín

ARCHIVADO EN:

AFA Futbol Internacional Lionel Messi Selección de Argentina 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS
Logo Prensa Libre
Radio en Vivo 106.5 FM