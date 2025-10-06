Honduras vs Costa Rica: previa, horario y cómo llegan para la fecha 3 del grupo C

Costa Rica y Honduras se enfrentarán en el estadio Francisco Morazán el próximo jueves 9 de octubre desde las 20:00 horas, en el encuentro correspondiente a la fecha 3 del grupo C .

Así llegan Honduras y Costa Rica

El equipo local registró una victoria en su último encuentro de la temporada actual, mientras que la visita entrará en el partido tras un empate en 3 en la fecha pasada.

Últimos resultados de Honduras en partidos

Honduras venció por 2-0 a Nicaragua.

Últimos resultados de Costa Rica en partidos

Costa Rica igualó 3-3 ante Haití en la jornada anterior..

En el historial, sus últimos enfrentamientos han sido parejos: los locales ganaron 1, los visitantes 1 y empataron 3 veces. El último mano a mano en este certamen fue el 16 de noviembre, en Tercera Ronda del torneo Eliminatorias Concacaf 2022, y Costa Rica se llevó la victoria por 2 a 1.

Horario Honduras y Costa Rica, según país