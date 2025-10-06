Honduras vs Costa Rica: previa, horario y cómo llegan para la fecha 3 del grupo C

Así llegan Honduras y Costa Rica
El equipo local registró una victoria en su último encuentro de la temporada actual, mientras que la visita entrará en el partido tras un empate en 3 en la fecha pasada.
Últimos resultados de Honduras en partidos
Honduras venció por 2-0 a Nicaragua.
Últimos resultados de Costa Rica en partidos
Costa Rica igualó 3-3 ante Haití en la jornada anterior..
En el historial, sus últimos enfrentamientos han sido parejos: los locales ganaron 1, los visitantes 1 y empataron 3 veces. El último mano a mano en este certamen fue el 16 de noviembre, en Tercera Ronda del torneo Eliminatorias Concacaf 2022, y Costa Rica se llevó la victoria por 2 a 1.
Horario Honduras y Costa Rica, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 23:00 horas
- Colombia y Perú: 21:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 20:00 horas
- Venezuela: 22:00 horas