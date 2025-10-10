Honduras vs Haití: previa, horario y cómo llegan para la fecha 4 del grupo C

A partir de las 18:00 horas el próximo lunes 13 de octubre, Haití visita a Honduras en el estadio Tiburcio Carías Andino, por el duelo correspondiente a la fecha 4 del grupo C .

Así llegan Honduras y Haití

El equipo visitante espera tener una buena presentación como en la última jornada y volver a quedarse con los tres puntos. Por su parte, el anfitrión del duelo viene de igualar su partido anterior y buscará una victoria como local.

Últimos resultados de Honduras en partidos

Honduras llega con resultado de empate, 0-0, ante Costa Rica. Tiene un historial irregular con 3 victorias y 1 empate en los últimos 4 partidos disputados, sin goles en contra. Marcó 5 tantos en el rival en esos encuentros.

Últimos resultados de Haití en partidos

Haití llega triunfante luego de ver caer a Nicaragua con un marcador 3-0. Con resultados variados, ha terminado las jornadas previas: ganó 1, 2 empató y perdió 1. Pudo festejar 12 goles y sus rivales han podido vencer su arco 8 veces.

El último partido que jugaron en esta competencia fue el 5 de septiembre, en Ronda Final del torneo CONCACAF – Eliminatorias Concacaf 2026, y terminó en empate a 0.

Horario Honduras y Haití, según país