Honduras vs Nicaragua: previa, horario y cómo llegan para la fecha 2 del grupo C

El duelo entre Honduras y Nicaragua correspondiente a la fecha 2 del grupo C se disputará en el estadio Tiburcio Carías Andino desde las 20:00 horas, el martes 9 de septiembre.

Así llegan Honduras y Nicaragua

Se espera un partido reñido para esta jornada entre dos equipos que buscarán la victoria que les fue esquiva en la fecha pasada (sólo rescataron un empate), para seguir vivos en la temporada actual.

Últimos resultados de Honduras en partidos

En su visita anterior, Honduras empató por 0 con Haití.

Últimos resultados de Nicaragua en partidos

En la jornada anterior, Nicaragua igualó 1-1 el juego frente a Costa Rica..

Horario Honduras y Nicaragua, según país