Honduras y Costa Rica terminaron sin goles

Honduras y Costa Rica no pasaron del empate y acabaron igualados sin goles en su encuentro por la fecha 3 del grupo C .

El mejor jugador del partido fue Edrick Menjívar. El portero de Honduras se lució.

Keylor Navas se destacó también en el estadio Francisco Morazán. El portero de Costa Rica se lució.

El técnico de Honduras, Reinaldo Rueda, propuso una formación 3-4-3 con Edrick Menjívar en el arco; Marcelo Santos, Andy Nájar y Getsel Montes en la línea defensiva; Joseph Rosales, Kervin Arriaga, Deybi Flores y Jorge Álvarez en el medio; y Romell Quioto, Jorge Benguché y Luis Palma en el ataque.

Por su parte, el equipo de Miguel Herrera salió a la cancha con un esquema 5-3-2 con Keylor Navas bajo los tres palos; Kendall Waston, Juan Pablo Vargas, Alexis Gamboa, Jeyland Mitchell y Francisco Calvo en defensa; Orlando Galo, Josimar Alcócer y Aaron Murillo en la mitad de cancha; y Alonso Martínez y Manfred Ugalde en la delantera.

Walter López Castellanos fue el árbitro que dirigió el partido en el estadio Francisco Morazán.

El próximo partido de Honduras en el campeonato será como local ante Haití, mientras que Costa Rica recibirá a Nicaragua.

Cambios en Honduras

59′ 2T – Salieron Jorge Álvarez por Alexander López y Jorge Benguché por Yustin Arboleda

67′ 2T – Salió Getsel Montes por Luis Vega

79′ 2T – Salieron Luis Palma por José Pinto y Romell Quioto por Alexy Vega

Amonestados en Honduras:

26′ 1T Getsel Montes (Conducta antideportiva) y 48′ 2T Yustin Arboleda (Conducta antideportiva)

Cambios en Costa Rica

45′ 2T – Salieron Manfred Ugalde por Carlos Mora y Jeyland Mitchell por Haxzel Quirós

72′ 2T – Salió Alonso Martínez por Álvaro Zamora

93′ 2T – Salió Aaron Murillo por Allan Cruz

Amonestados en Costa Rica: