Hora y dónde ver los partidos del Mundial de Clubes y la Copa Oro para este domingo

Este domingo 15 de junio será una auténtica fiesta para los amantes del fútbol. Dos de los torneos más esperados del año —el renovado Mundial de Clubes de la FIFA y la Copa Oro 2025— ofrecen una agenda cargada de encuentros de alto nivel que cruzan continentes, estilos y pasiones.

En el Mundial de Clubes, el balón comenzará a rodar desde temprano. El Bayern Múnich abre la jornada a las 10:00 horas enfrentando al Auckland City de Nueva Zelanda en el TQL Stadium, duelo del Grupo F que pondrá a prueba la jerarquía europea ante la disciplina oceánica.

Más tarde, a las 13:00 horas, el PSG y el Atlético de Madrid protagonizarán uno de los duelos más atractivos del día en el Rose Bowl, en el marco del Grupo B. Será un choque entre dos grandes del Viejo Continente, cargado de estrellas y con sabor a Champions League.

A las 16:00 horas, el Palmeiras de Brasil se enfrentará al Porto de Portugal en el MetLife Stadium, partido vital dentro del Grupo E, con ambos equipos obligados a sumar tras el arranque del torneo. El día cerrará con el debut del Botafogo, que medirá fuerzas con el Seattle Sounders a las 20:00 horas en el Lumen Field, un duelo que representa el poderío sudamericano frente al crecimiento del fútbol estadounidense.

En paralelo, la Copa Oro 2025 vivirá su segunda jornada de fase de grupos. A las 16:00 horas, Estados Unidos buscará imponer su localía frente a Trinidad y Tobago en el PayPal Park, en un encuentro clave del Grupo D.

Más tarde, a las 18:15 horas, Haití se medirá ante Arabia Saudita en el Snapdragon Stadium, partido del Grupo A que tendrá protagonismo guatemalteco, ya que el árbitro central será Walter López, uno de los colegiados más experimentados de la región.

Finalmente, el día se cerrará con el duelo entre Costa Rica y Surinam, a las 21:00 horas, en el que los ticos intentarán arrancar con paso firme ante un rival que busca dar la sorpresa en el Grupo B.

Con equipos de élite, selecciones nacionales y representantes de todos los continentes, este sábado será un escaparate mundial del fútbol en su máxima expresión. La cartelera promete emociones, goles y una gran vitrina para jugadores y entrenadores que quieren dejar huella en dos torneos que recién comienzan.

Todos los partidos del Mundial de Clubes se podrán ver en vivo en Azteca Guate, por su parte los de Copa Oro los transmite ESPN y Disney +.

The Gold Cup is here! 🙌



Here’s where to watch it around the world 🌎 pic.twitter.com/DrIinam3bV